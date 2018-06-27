Лёв: «Сборная Германии не заслужила выхода в 1/8 финала ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал поражение от Южной Кореи (0:2), которое лишило его команду шансов на продолжение борьбы в ЧМ-2018:
«На данном этапе тяжело что-то сказать, мы ужасно разочарованы тем, что нас выбили из турнира. Нам надо поздравить соперников [сборные Швеции и Мексики], которые вышли из группы. Мы же не заслужили второго чемпионства, не заслужили того, чтобы выйти в 1/8 финала.
Нас выбили не потому, что мы не хотели победить, во втором тайме мы показали, что хотим этого, мы просто не могли этого сделать. А после 60-70 минуты, когда в параллельном матче забили шведы, нам надо было оказывать давление на соперников, но нашей игре не хватало легкости, того класса и динамизма, который обычно у нас присутствует.
Я могу взять на себя ответственность за результат».
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Да ладно кэп. Зачем было ещё и врать?! Ребята решили побыстрей уйти отдыхать, как французы, итальянцы и испанцы в 2002,20010, и 2014м соответственно. Понять можно!
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Да ладно кэп. Зачем было ещё и врать?! Ребята решили побыстрей уйти отдыхать, как французы, итальянцы и испанцы в 2002,20010, и 2014м соответственно. Понять можно!
Не можешь, а должен. Потому что вся эта корявость и небрежность - результат тренерской беспечности, иначе объяснить, как толковые игроки массово стали поленьями, трудно.
Не можешь, а должен. Потому что вся эта корявость и небрежность - результат тренерской беспечности, иначе объяснить, как толковые игроки массово стали поленьями, трудно.
Достойно и адекватно.
Привет бабки Меркель!
Достойно и адекватно.
Привет бабки Меркель!