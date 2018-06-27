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Лёв: «Сборная Германии не заслужила выхода в 1/8 финала ЧМ-2018»

вчера, 20:12
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал поражение от Южной Кореи (0:2), которое лишило его команду шансов на продолжение борьбы в ЧМ-2018:

«На данном этапе тяжело что-то сказать, мы ужасно разочарованы тем, что нас выбили из турнира. Нам надо поздравить соперников [сборные Швеции и Мексики], которые вышли из группы. Мы же не заслужили второго чемпионства, не заслужили того, чтобы выйти в 1/8 финала.

Нас выбили не потому, что мы не хотели победить, во втором тайме мы показали, что хотим этого, мы просто не могли этого сделать. А после 60-70 минуты, когда в параллельном матче забили шведы, нам надо было оказывать давление на соперников, но нашей игре не хватало легкости, того класса и динамизма, который обычно у нас присутствует.

Я могу взять на себя ответственность за результат».

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Все комментарии
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответил Triem
вчера в 22:45
Triem:
"Нас выбили не потому, что мы не хотели победить, во втором тайме мы показали, что хотим этого, мы просто не могли этого сделать." ====================================== Да ладно кэп. Зачем было ещё и врать?! Ребята решили побыстрей уйти отдыхать, как французы, итальянцы и испанцы в 2002,20010, и 2014м соответственно. Понять можно!
Походу пахнет коррупцией. Возможно специально слились
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:32
мог бы взять ответственность - ушел бы в отставку, а так банально соплежуй, не более.
Triem
Triem
вчера в 21:18
"Нас выбили не потому, что мы не хотели победить, во втором тайме мы показали, что хотим этого, мы просто не могли этого сделать."
======================================
Да ладно кэп. Зачем было ещё и врать?! Ребята решили побыстрей уйти отдыхать, как французы, итальянцы и испанцы в 2002,20010, и 2014м соответственно. Понять можно!
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 21:12
Ребят,просто и другие сборные стали сильнее.Это когда то должно было произойти!!!!!!!Сейчас любая сборная может обыграть любую!!!Вот такой ЧМ мне нравится,а не то ,что было раньше,где в 1/2 финала было понятно кто попадет.
фарход файзалиев 1
фарход файзалиев 1
вчера в 20:52
Взял бы САНЕ была бы легкость.
RUPRICHT
RUPRICHT
вчера в 20:50
СЕНСАЦИЯ ВЕКА !!!!БЫВШЕГО ЧЕМПИОНА ВЫБИЛА ЮЖНАЯ КОРЕЯ!!!КАК ГОВОРЯТ УХОДЯ ХЛОПНУЛА ДВЕРЬЮ!!!!ДАНЫЙ ЧЕМПИОНАТ НЕ ПОХОЖ НА ВСЕ ПРОШЕДШИЕ!!!ВСЕ ЛУЧШИЕ КОМАНДЫ ИГРАЮТ ПРОСТО ВОН КАК ПЛОХО!!???А МОЖЕТ КАЧЕСТВО ФУТБОЛА СРАВНЯЛОСЬ И НЕ ИМЕЕТ КАКОЙ ГДЕ КОНТИНЕНТ!!???МОЖЕТ СЕГОДНЯ И БРАЗИЛЬЦЫ ПРЕПОДНЕСУТ ПОДАРОК!!???Я НИ ЧЕМУ НЕ УДИВЛЮСЬ!!???
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 20:33
ЛЕВА ТЫ УЖЕ НЕ ЦАРЬ
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 20:32
Тянули тянули не дотянули ФИФА сб. Германии в 1/8 финала.
boom4321
boom4321
вчера в 20:27
Это за то что не взял Сане
Сливки общества
Сливки общества
вчера в 20:27
Ну и отдельное "спасибо" за Хедиру и Озила в старте. Это просто финиш, вот со шведами их не было, и игра сложилась получше (хотя все равно мусор).
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:26
Вчера должны были вылетит арги. Сегодня вылетели немцы, если ещё бразильцы уступят сербам вот это будет полная сенсация
Сливки общества
Сливки общества
вчера в 20:25
> Я могу взять на себя ответственность за результат
Не можешь, а должен. Потому что вся эта корявость и небрежность - результат тренерской беспечности, иначе объяснить, как толковые игроки массово стали поленьями, трудно.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 20:24
Нужно было адекватно набирать состав по форме игроков, а не по заслугам.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
вчера в 20:23
Хоть это признал, шведов жалко обидели.
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:22
Лёв подписал акт о капитуляции как его предки сотню лет назад в первой мировой...История продолжается...
Faustello
Faustello
вчера в 20:16
Вот надо отдать должное, никакой херни про жару, комаров и прочие отмазки.
Достойно и адекватно.
Привет бабки Меркель!
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
вчера в 20:14
Хорошие слова, возможно действительно это подвигнет руко63 (в буквальном смысле) переработать стратегию.
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