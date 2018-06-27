Лёв: «Сборная Германии не заслужила выхода в 1/8 финала ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал поражение от Южной Кореи (0:2), которое лишило его команду шансов на продолжение борьбы в ЧМ-2018:

«На данном этапе тяжело что-то сказать, мы ужасно разочарованы тем, что нас выбили из турнира. Нам надо поздравить соперников [сборные Швеции и Мексики], которые вышли из группы. Мы же не заслужили второго чемпионства, не заслужили того, чтобы выйти в 1/8 финала.

Нас выбили не потому, что мы не хотели победить, во втором тайме мы показали, что хотим этого, мы просто не могли этого сделать. А после 60-70 минуты, когда в параллельном матче забили шведы, нам надо было оказывать давление на соперников, но нашей игре не хватало легкости, того класса и динамизма, который обычно у нас присутствует.

Я могу взять на себя ответственность за результат».