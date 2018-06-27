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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Кроос: «Мыслей о завершении карьеры в сборной Германии нет»

вчера, 21:54
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос рассказал о том, как его команда восприняла поражение от Южной Кореи и вылет с ЧМ-2018:

«Никто не рассчитывал, что мы сегодня вылетим. Это нормально, что мы не делаем скоропалительные выводы, а хотим проанализировать выступление.

По ходу турнира было видно, что мы не в лучшей форме. Предыдущие матчи это показали. Было понятно, что если мы сегодня существенно не улучшим игру, будет сложно. В первом тайме у нас было несколько неплохих моментов, но не залетало. Если ты не забиваешь за 90 минут Корее, вылет заслужен.

Мое будущее в сборной? Сегодня я не рассчитывал вылететь, а поэтому мыслей о завершении карьеры нет».

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Все комментарии
Almazny
Almazny
сегодня в 00:50
Ну и правильно, у всех бывают падения.
No problem
No problem
сегодня в 00:34
Чем выше летишь,
тем больнее падать---Тони Кроос.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 22:29
Вот так да, вылетели сенсационно а карьеру в сборной продолжат, геному не помешает взять пример с немцев, хоть и вылетели но не плачут на публику
Заброда
Заброда
вчера в 22:02
Зря мексиканцев оштрафовали за то, что они назвали вас своими словами.
Glodor
Glodor
вчера в 22:00
Потому и Меркель не захотела ехать в Россию смотреть свой позор.
Ruzzik
Ruzzik
вчера в 21:55
Реваншизм в крови у немцев.
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