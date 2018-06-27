Кроос: «Мыслей о завершении карьеры в сборной Германии нет»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос рассказал о том, как его команда восприняла поражение от Южной Кореи и вылет с ЧМ-2018:

«Никто не рассчитывал, что мы сегодня вылетим. Это нормально, что мы не делаем скоропалительные выводы, а хотим проанализировать выступление.

По ходу турнира было видно, что мы не в лучшей форме. Предыдущие матчи это показали. Было понятно, что если мы сегодня существенно не улучшим игру, будет сложно. В первом тайме у нас было несколько неплохих моментов, но не залетало. Если ты не забиваешь за 90 минут Корее, вылет заслужен.

Мое будущее в сборной? Сегодня я не рассчитывал вылететь, а поэтому мыслей о завершении карьеры нет».