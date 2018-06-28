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Тренер сборной России рассказал о физическом состоянии футболистов

сегодня, 00:31
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия01.07.2018 в 17:00 Не начался

Тренер по физической подготовке сборной России Паулино Гранеро рассказал о том, как готовилась команда к матчам ЧМ-2018:

«Мы подготовили специальные индивидуальные программы для каждого игрока, чтобы подвести его к турниру в хорошей форме. Нашей целью было провести первый матч с Саудовской Аравией с отличной физикой. Затем мы проследили за каждым индивидуальным показателем: выносливость, сила, физические возможности. Эти процедуры помогли команде хорошо подготовиться и тактически, и технически.

Пауза очень помогает игрокам восстановиться. Перерыв между играми всегда является очень важным моментом. Тем, кто сыграл с Уругваем, нужно успеть восстановиться к 1/8 финала. При этом есть и достаточное число футболистов, которые не вышли на поле в заключительном матче группового этапа — очень важно, чтобы и они сохранили свои кондиции.

Возрастные футболисты? Все они полностью отдают себя не только в матчах, но и во время подготовительных занятий. Они играют в крупнейших российских клубах, стабильно выступают в европейских турнирах — например, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это игроки высокого уровня. Они всегда стараются поддерживать форму, и у них это здорово получается. Могу лишь сказать, что они — большие профессионалы.

Помогаю ли Марио Фернандесу с русским языком? Да, иногда помогаю. Но я тоже не всё понимаю по-русски и не стал бы называть себя его переводчиком (смеется). Марио и сам уже неплохо понимает русский язык».

1 июля россияне сыграют в 1/8 финала мундиаля с командой Испании.

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