Матич объяснил поражение сербов от Бразилии недостатком класса

Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич подвел итоги матча ЧМ-2018 против команды Бразилии (0:2):

«Мы сделали все возможное, чтобы выйти из группы, и против сборной Бразилии, и против швейцарцев (1:2), но это оказалось слишком сложно, хотя мы и старались. В составе сборной Бразилии очень много хороших футболистов, и играла она классно. Большинство игроков этой сборной играют в сильнейших чемпионатах мира и Европы, и вообще они являются одними из претендентов на победу на турнире. Соперник был классом выше, вот и все, а нам сегодня этого не хватило».