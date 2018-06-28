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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Матич объяснил поражение сербов от Бразилии недостатком класса

сегодня, 00:47
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия0 : 2Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич подвел итоги матча ЧМ-2018 против команды Бразилии (0:2):

«Мы сделали все возможное, чтобы выйти из группы, и против сборной Бразилии, и против швейцарцев (1:2), но это оказалось слишком сложно, хотя мы и старались. В составе сборной Бразилии очень много хороших футболистов, и играла она классно. Большинство игроков этой сборной играют в сильнейших чемпионатах мира и Европы, и вообще они являются одними из претендентов на победу на турнире. Соперник был классом выше, вот и все, а нам сегодня этого не хватило».

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Все комментарии
Abverin
Abverin
сегодня в 01:55
Возможно, неуверенность присутствовала.
Inside91
Inside91
сегодня в 00:56
а НЕхЕР было разваливать Югославию - сейчас бы всем на клыка давали бы
Alista
Alista
сегодня в 00:48
Это видно воочию.
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