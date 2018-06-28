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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
17:00 сегодня Логотип ЯпонияЯпония -:- Логотип ПольшаПольша2.643.182.93
17:00 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип КолумбияКолумбия4.553.611.86
21:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БельгияБельгия2.63.163.19
21:00 сегодня Логотип ПанамаПанама -:- Логотип ТунисТунис4.43.781.84

Тите: «Мы не знаем, докуда дойдем на ЧМ-2018»

сегодня, 00:55
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия0 : 2Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Главный тренер сборной Бразилии Тите после победы над Сербией отметил, что его команда еще не показала своей лучшей игры на ЧМ-2018:

«За мою карьеру я сталкивался со всяким. Сейчас у меня сбалансированная команда. Я уважаю качества футболистов и учитываю игру, к которой их тянет. Здесь еще важен эмоциональный уровень – концентрация. Мы все – люди. Это еще не 100% от наших возможностей. Важно, чтобы футболисты росли. Мы не знаем, докуда дойдем на чемпионате мира.

Мексика в 1/8 финала? Мы в самолете начнем анализировать соперника. Хотя мы и раньше начали изучать, с кем можем сыграть в 1/8 финала. На самом деле просматривали все сборные, выступающие на ЧМ-2018».

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