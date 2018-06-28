Тите: «Мы не знаем, докуда дойдем на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Бразилии Тите после победы над Сербией отметил, что его команда еще не показала своей лучшей игры на ЧМ-2018:

«За мою карьеру я сталкивался со всяким. Сейчас у меня сбалансированная команда. Я уважаю качества футболистов и учитываю игру, к которой их тянет. Здесь еще важен эмоциональный уровень – концентрация. Мы все – люди. Это еще не 100% от наших возможностей. Важно, чтобы футболисты росли. Мы не знаем, докуда дойдем на чемпионате мира.

Мексика в 1/8 финала? Мы в самолете начнем анализировать соперника. Хотя мы и раньше начали изучать, с кем можем сыграть в 1/8 финала. На самом деле просматривали все сборные, выступающие на ЧМ-2018».