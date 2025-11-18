«Акрон» – «Сочи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763486022

вчера, 20:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Акрон» – «Сочи», который состоится 21 ноября 2025 года.

«Акрон»

«Акрон» на данный момент является середняком чемпионата России и очень не хочет опускаться ниже, чтобы не подвергнуть себя риску попадания в зону вылета. Коллектив набрал 18 очков и опережает нынешнего соперника на целых десять пунктов. В личной домашней встречей с «Сочи», от хозяев ждут лишь победу, которая не даст себя как минимум обойти конкурентам в турнирной таблице РПЛ .

8 ноября «Акрон» весьма неожиданно обыграл на выезде «Динамо» Москва (2:1), а первого числа одолел и «Ростов» (1:0).

«Сочи»

«Сочи» проигрывает большинство матчей, изредка одерживая победы, которые сильно не помогают команде в турнирной таблице РПЛ . На данный момент коллектив идет на 15 месте с восемью баллами и от 12 спасительного места отстает уже на шесть очков. Гости сделают все, чтобы как минимум не проиграть в этом матче, но гарантий на приемлемый результат нет никаких.

8 ноября «Сочи» проиграл на своем поле «Ростову» (0:1), а второго числа было зафиксировано выездное поражение от «Оренбурга» (1:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Акрон» – 2.02

Ничья – 3.55

Победят «Сочи» – 3.6

Статистика

«Сочи» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три последних домашних матча «Акрона» завершились ничейным результатом

Оба матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить, на победу «Акрона», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.02. Предполагаем, что хозяева не будут иметь больших проблем с аутсайдером и одержат не очень яркую, но уверенную победу в 1-2 мяча.