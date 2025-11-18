Top.Mail.Ru
 
 
 
«Акрон» – «Сочи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 20:13
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Акрон» – «Сочи», который состоится 21 ноября 2025 года.

«Акрон»

«Акрон» на данный момент является середняком чемпионата России и очень не хочет опускаться ниже, чтобы не подвергнуть себя риску попадания в зону вылета. Коллектив набрал 18 очков и опережает нынешнего соперника на целых десять пунктов. В личной домашней встречей с «Сочи», от хозяев ждут лишь победу, которая не даст себя как минимум обойти конкурентам в турнирной таблице РПЛ.

8 ноября «Акрон» весьма неожиданно обыграл на выезде «Динамо» Москва (2:1), а первого числа одолел и «Ростов» (1:0).

«Сочи»

«Сочи» проигрывает большинство матчей, изредка одерживая победы, которые сильно не помогают команде в турнирной таблице РПЛ. На данный момент коллектив идет на 15 месте с восемью баллами и от 12 спасительного места отстает уже на шесть очков. Гости сделают все, чтобы как минимум не проиграть в этом матче, но гарантий на приемлемый результат нет никаких.

8 ноября «Сочи» проиграл на своем поле «Ростову» (0:1), а второго числа было зафиксировано выездное поражение от «Оренбурга» (1:3).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Акрон» – 2.02
  • Ничья – 3.55
  • Победят «Сочи» – 3.6

Статистика

  • «Сочи» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Три последних домашних матча «Акрона» завершились ничейным результатом
  • Оба матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить, на победу «Акрона», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.02. Предполагаем, что хозяева не будут иметь больших проблем с аутсайдером и одержат не очень яркую, но уверенную победу в 1-2 мяча.

 
