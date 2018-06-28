Панама - Тунис: стартовые составы

Сборные Панамы и Туниса назвали стартовые составы на заключительный матч группового этапа ЧМ-2018. От результата встречи ничего не зависит, так как обе команды лишились шансов на продолжение борьбы.

Панама: Пенедо, Мачадо, Р. Торрес, Эскобар, Овалье, Гомес, Авила, Годой, Барсенас, Г. Торрес, Родригес.

Тунис: Матлути, Нагез, Хаддади, Мерия, Бедуи, Бен-Юссеф, Шкири, Сасси, Слити, Хазри, Шалали.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Судьба первого места группы решится в параллельном матче Англия - Бельгия.