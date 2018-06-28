  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Беларусь. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Адмира (Модлинг)Адмира -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---

Панама - Тунис: стартовые составы

вчера, 20:04
ПанамаЛоготип футбольный клуб Панама1 : 2Логотип футбольный клуб ТунисТунисМатч завершен

Сборные Панамы и Туниса назвали стартовые составы на заключительный матч группового этапа ЧМ-2018. От результата встречи ничего не зависит, так как обе команды лишились шансов на продолжение борьбы.

Панама: Пенедо, Мачадо, Р. Торрес, Эскобар, Овалье, Гомес, Авила, Годой, Барсенас, Г. Торрес, Родригес.

Тунис: Матлути, Нагез, Хаддади, Мерия, Бедуи, Бен-Юссеф, Шкири, Сасси, Слити, Хазри, Шалали.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Судьба первого места группы решится в параллельном матче Англия - Бельгия.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Англия - Бельгия: Кейн, Лукаку, Де Брюйне и Эден Азар остались в запасе
Вчера, 19:57 34
Япония - Польша: стартовые составы
Вчера, 16:05 11
Сенегал и Колумбия объявили стартовые составы
Вчера, 15:59 14
Сборные Сербии и Бразилии назвали стартовые составы
27 июня 6
Швейцария - Коста-Рика: стартовые составы
27 июня 0
Мексика не изменила стартовый состав впервые за 51 игру
27 июня 4
Обсудить
Все комментарии
cska.78
cska.78
вчера в 20:55
Самый крутой матч ЧМ :)
drug01
drug01
вчера в 20:50
Вперёд Тунис
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 20:10
Тунис....в одну калитку!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100