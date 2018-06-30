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Дилейни: «У сборной Хорватии есть слабости, и мы будем их использовать»

сегодня, 04:59
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 21:00 Не начался

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Дании Томас Дилейни поделился ожиданиями от предстоящего матча с Хорватией в 1/8 финала ЧМ-2018:

«Сборная Хорватии удивила меня. Если посмотрите на их полузащиту, то увидите, что там собраны одни звёзды футбола. Но у них всё равно есть слабости, и мы будем их использовать. 

Если вы отправите Эриксена в „Барселону“, то он там тоже засверкает. Для того, чтобы Кристиан сверкал в сборной, мы должны выступить должным образом, так же, как играли с Францией. Мы уже решили, что будем играть в более расчётливый футбол, чтобы не позволять сопернику что-то создавать на поле».

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Все комментарии
ndedov
ndedov
сегодня в 07:36
Надо использовать все!
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 06:12
Попытайтесь, посмотрим результат.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 05:00
У Дании слабостей не меньше.
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