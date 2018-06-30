Лев Лещенко: «Я бы выпустил против Испании и Дзюбу, и Смолова»

Известный советский и российский певец Лев Лещенко поделился мыслями об игре 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании. Народный артист РСФСР убеждён, что российская команда в этом матче должна играть в атакующий футбол.

«Есть надежда, что мы всё-таки вырвем победу. Может быть, мы всё-таки упрёмся и 2:1 сыграем в пользу России. А, может быть, сыграем 1:1 и по пенальти выиграем.

Я бы выпустил двоих нападающих – и Дзюбу и Смолова. В этом матче нам надо выпустить атакующий состав. С уклоном в защиту мы для себя не сыграем».

Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд также выразил мнение, что против Испании российская команда должны сыграть с двумя нападающими.