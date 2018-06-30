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Лев Лещенко: «Я бы выпустил против Испании и Дзюбу, и Смолова»

сегодня, 05:23
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Известный советский и российский певец Лев Лещенко поделился мыслями об игре 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании. Народный артист РСФСР убеждён, что российская команда в этом матче должна играть в атакующий футбол.

«Есть надежда, что мы всё-таки вырвем победу. Может быть, мы всё-таки упрёмся и 2:1 сыграем в пользу России. А, может быть, сыграем 1:1 и по пенальти выиграем.

Я бы выпустил двоих нападающих – и Дзюбу и Смолова. В этом матче нам надо выпустить атакующий состав. С уклоном в защиту мы для себя не сыграем».

Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд также выразил мнение, что против Испании российская команда должны сыграть с двумя нападающими.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
сегодня в 08:16
Смолов бесполезен - тормоз педальный! В атакующем футболе нам напихают на встречных курсах!
Aram Yagubyan
Aram Yagubyan
сегодня в 07:39
Лай лай, быстрее Дзюбу выпускай
311
311
сегодня в 07:31
Я не понял, Лев Лещенко новый футбольный иксперд?)
drug01
drug01
сегодня в 07:21
Все советчики проснулись?
Mixacka
Mixacka
сегодня в 06:52
Я бы выпустил Моисеева и Трубача . Не хуже бы сыграли чем Смолов и Дзюба ))
lawr19730
lawr19730
сегодня в 06:49
Да ну 3.. Кобзона с Лещенкой в нападение, Леонтьева в защиту) Иксперты, плин.
Munutd
Munutd
сегодня в 06:22
Вся страна эксперты, кроме тренера и 23 игроков сборной
Abradva
Abradva ответил BESTjuventus10
сегодня в 06:13
BESTjuventus10:
Бабу Зину с рынка еще спросите и запостите ее экспертное мнение. Смешно.
Теперь каждый певун в футболе эксперт.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 05:26
Бабу Зину с рынка еще спросите и запостите ее экспертное мнение. Смешно.
Заброда
Заброда
сегодня в 05:25
У нас за все в ответе тренер-спартач.
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