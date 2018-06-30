Сборная России хотела провести тренировку в «Лужниках», но получила отказ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что команда просила о проведении тренировки в «Лужниках» перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с испанцами, но получила отказ, поскольку организаторы имеют такое право для уравнивания условий при подготовке к игре.

«Нас никто не просил (не проводить тренировку в „Лужниках“ - прим.), просили мы, нам культурно отказали. Организаторы имеют такое право. Мы уже здесь тренировались, испанцы еще нет.



Мы могли поехать на стадион ЦСКА, но решили остаться в Новогорске. Зачем тренироваться на поле, на котором нам не играть? Плюс в том, что нам никуда не надо было ехать. Футболисты спокойно поработали на базе», - пояснил наставник российской команды.



Ранее Черчесов заявил, что футболисты национальной команды не чувствуют повышенного давления перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Испании.