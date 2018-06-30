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Сборная России хотела провести тренировку в «Лужниках», но получила отказ

сегодня, 16:03
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что команда просила о проведении тренировки в «Лужниках» перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с испанцами, но получила отказ, поскольку организаторы имеют такое право для уравнивания условий при подготовке к игре. 

«Нас никто не просил (не проводить тренировку в „Лужниках“ - прим.), просили мы, нам культурно отказали. Организаторы имеют такое право. Мы уже здесь тренировались, испанцы еще нет.

Мы могли поехать на стадион ЦСКА, но решили остаться в Новогорске. Зачем тренироваться на поле, на котором нам не играть? Плюс в том, что нам никуда не надо было ехать. Футболисты спокойно поработали на базе», - пояснил наставник российской команды.

Ранее Черчесов заявил, что футболисты национальной команды не чувствуют повышенного давления перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

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lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 16:28
не дали понюхать родной газон...
mangoх12
mangoх12
сегодня в 16:26
Знатная будет отмазка..
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 16:16
"нам культурно отказали. Организаторы"......ЗНАЧИТ ПОСЛАЛИ КУДА ТО ))))
drug01
drug01
сегодня в 16:15
Перед смертью не надышесся! Условия для всех равны!!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 16:12
Смысл?

Бутсами испортить газон, разрыхлить дерн -
чтобы затруднить испанцам их техничную игру низом...
Заброда
Заброда
сегодня в 16:11
Не стоит загаживать центральный стадион страны тупыми тренеровками.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:07
А приглашал ненавязчиво конечно Ленорыч?)
Faustello
Faustello
сегодня в 16:04
Лужу уже переделывают обратно под рынок )))
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