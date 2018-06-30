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Роберто Карлос: «Сборная Бразилии может выиграть чемпионат мира»

сегодня, 19:39

Известный в прошлом защитник сборной Бразилии Роберто Карлос полагает, что «Селесао» могут выиграть мундиаль в России.

В 1/8 финала турнира, куда команда вышла с первого места в группе, Бразилия проэкзаменует Мексику.

«У Бразилии хорошая команда, мы можем еще раз выиграть чемпионат мира. Неймар прибавляет от матча к матчу, он очень важный игрок для команды на этом чемпионате. Также я выделил бы Филиппе Коутиньо, он показывает сильную игру и в сборной, и в „Барселоне“».

Карлос также добавил, что обязательно посетит игру Бразилия - Мексика, которая пройдет в Самаре.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 20:37
Могут конечно,но придётся попотеть!
Леха Николаев
Леха Николаев ответил За Ливерпуль
сегодня в 20:03
За Ливерпуль:
Традиционно один 1998 год?))
мне в голову первым пришел четвертьфинальный матч на чм-2006, а не финал 1998
weinmar
weinmar
сегодня в 20:03
Ну дак.. Германии нет, Аргентины нет. Только Франция, да Испания остались. Да и Испании скоро не останется
За Ливерпуль
За Ливерпуль ответил Леха Николаев
сегодня в 19:48
Леха Николаев:
вообще то бразилия традиционно неудачно играет именно с францией. как италия наиболее неудобна германии, а бразилия - италии.
Традиционно один 1998 год?))
Леха Николаев
Леха Николаев
сегодня в 19:46
вообще то бразилия традиционно неудачно играет именно с францией. как италия наиболее неудобна германии, а бразилия - италии.
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