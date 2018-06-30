Роберто Карлос: «Сборная Бразилии может выиграть чемпионат мира»

Известный в прошлом защитник сборной Бразилии Роберто Карлос полагает, что «Селесао» могут выиграть мундиаль в России.

В 1/8 финала турнира, куда команда вышла с первого места в группе, Бразилия проэкзаменует Мексику.

«У Бразилии хорошая команда, мы можем еще раз выиграть чемпионат мира. Неймар прибавляет от матча к матчу, он очень важный игрок для команды на этом чемпионате. Также я выделил бы Филиппе Коутиньо, он показывает сильную игру и в сборной, и в „Барселоне“».

Карлос также добавил, что обязательно посетит игру Бразилия - Мексика, которая пройдет в Самаре.