ПСЖ объявил о трансфере защитника «Баварии» Берната

Пресс-служба ПСЖ объявила о трансфере защитника «Баварии» Хуана Берната. Парижане подписали с 25-летним испанцем контракт сроком до лета 2021 года.
Ранее, напомним, ПСЖ покинул голкипер Кевин Трапп, который перешел в «Айнтрахт».
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Пресс-служба ПСЖ объявила о трансфере защитника «Баварии» Хуана Берната. Парижане подписали с 25-летним испанцем контракт сроком до лета 2021 года.
Ранее, напомним, ПСЖ покинул голкипер Кевин Трапп, который перешел в «Айнтрахт».