Нденге покидает гладбахскую «Боруссию» после пяти лет в клубе

«Боруссия» из Менхенгладбаха объявила об уходе из команды 21-летнего полузащитника Вильяма Нденге. Игрок продолжит карьеру в швейцарском «Люцерне».
Хавбек присоединился к системе «Боруссии» в 2013 году, но в составе основной команды закрепиться не смог.
#DeadlineDay 🔁— Gladbach (@borussia_en) 31 августа 2018 г.
Tsiy William #Ndenge has completed a move to @FCL_1901. We wish you all the best for the future, Will! 🐎💚 #DieFohlen pic.twitter.com/UAc7b4eT5B
Ранее гладбахцы приобрели нападающего «Ниццы» Алассана Плеа.