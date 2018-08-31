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Нденге покидает гладбахскую «Боруссию» после пяти лет в клубе

сегодня, 12:30

«Боруссия» из Менхенгладбаха объявила об уходе из команды 21-летнего полузащитника Вильяма Нденге. Игрок продолжит карьеру в швейцарском «Люцерне».

Хавбек присоединился к системе «Боруссии» в 2013 году, но в составе основной команды закрепиться не смог.

Ранее гладбахцы приобрели нападающего «Ниццы» Алассана Плеа.

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