Нденге покидает гладбахскую «Боруссию» после пяти лет в клубе

«Боруссия» из Менхенгладбаха объявила об уходе из команды 21-летнего полузащитника Вильяма Нденге. Игрок продолжит карьеру в швейцарском «Люцерне».

Хавбек присоединился к системе «Боруссии» в 2013 году, но в составе основной команды закрепиться не смог.

