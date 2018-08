23-летний полузащитник «Осиека» и сборной Албании Эрос Грезда пополнил ряды «Рейнджерс». С игроком заключен четырехлетний контракт.

🆕 #RangersFC can today confirm the signing of Eros Grezda on a four-year contract, subject to international clearance.



