«Бетис» арендовал Ло Чельсо

сегодня, 00:36

Пресс-служба «Бетиса» объявила о подписании контракта с полузащитником ПСЖ Джовани Ло Чельсо. 22-летний аргентинец перешел в испанский клуб на правах аренды до конца текущего сезона с последующим правом выкупа.