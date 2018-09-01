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«Бетис» арендовал Ло Чельсо

сегодня, 00:36

Пресс-служба «Бетиса» объявила о подписании контракта с полузащитником ПСЖ Джовани Ло Чельсо. 22-летний аргентинец перешел в испанский клуб на правах аренды до конца текущего сезона с последующим правом выкупа.

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