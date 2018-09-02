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Пеллегрини: «Это очень плохой старт сезона»

сегодня, 11:36

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини прокомментировал неудачный старт сезона для своей команды. Отметим, что «молотобойцы» проиграли во всех четырех матчах АПЛ.

Я не думаю, что это плохое начало. Это очень плохой старт сезона. Мы не думали, что потеряем все шесть очков на домашней арене. Здесь, чтобы проиграть, мы должны были очень сильно волноваться. 

Но я думаю, что все в клубе спокойны. Думаю, у нас сильная команда, и у нас будут в будущем выступления лучше. Но, конечно, когда вы начинается после четырех туров без очков, собраться очень сложно.

Напомним, что Пеллегрини возглавил «Вест Хэм» в конце весны.  

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DXTK
DXTK
сегодня в 13:42
sihafazatron:
ужасный старт, как и у пэлас в прошлом сезоне. думаю молотки еще заиграют)
думаю педегрини после 5 тура уволят.

PS после такого даже Мойес не такой физрук.
DXTK
DXTK
сегодня в 13:41
Вали из команды физрук. Извини ВХ не МС, чтобы титулы покупать за счет казны шейхов.

Набрали барахла под типу Яромоленко, Уилкшира, Фабиански, купив Андерсона за 38 и Диопа за 25, обновили трансферные рекорды для чего? чтобы после 4 туров замыкать таблицу.

PS надеюсь после 5 тура тебя не будет в команде. езжай обратно в китай.......
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:43
Да вроде по игре все не так плохо, есть рисунок, но сказывается то, что много возрастных игроков, к 60й минуте команда тупо сдыхает, и ее методично добивают. Я даже какие-то копеечки поставил на вчерашний матч, веря в Пеллегрини, а они снова сдохли и их добили))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:16
ужасный старт, как и у пэлас в прошлом сезоне. думаю молотки еще заиграют)
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 12:06
Новичков много, сыгранность нужна. Избавиться бы от шлака типа Чичарито.
удав
удав
сегодня в 12:06
ну вот и первая отставка в этом сезоне зреет
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 11:53
Чемпионшип calling
ДСА
ДСА
сегодня в 11:45
На стажировку в чампионшип отправятся.
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