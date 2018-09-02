Пеллегрини: «Это очень плохой старт сезона»

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини прокомментировал неудачный старт сезона для своей команды. Отметим, что «молотобойцы» проиграли во всех четырех матчах АПЛ.
Я не думаю, что это плохое начало. Это очень плохой старт сезона. Мы не думали, что потеряем все шесть очков на домашней арене. Здесь, чтобы проиграть, мы должны были очень сильно волноваться.
Но я думаю, что все в клубе спокойны. Думаю, у нас сильная команда, и у нас будут в будущем выступления лучше. Но, конечно, когда вы начинается после четырех туров без очков, собраться очень сложно.
Напомним, что Пеллегрини возглавил «Вест Хэм» в конце весны.
PS после такого даже Мойес не такой физрук.
PS после такого даже Мойес не такой физрук.
Набрали барахла под типу Яромоленко, Уилкшира, Фабиански, купив Андерсона за 38 и Диопа за 25, обновили трансферные рекорды для чего? чтобы после 4 туров замыкать таблицу.
PS надеюсь после 5 тура тебя не будет в команде. езжай обратно в китай.......
Набрали барахла под типу Яромоленко, Уилкшира, Фабиански, купив Андерсона за 38 и Диопа за 25, обновили трансферные рекорды для чего? чтобы после 4 туров замыкать таблицу.
PS надеюсь после 5 тура тебя не будет в команде. езжай обратно в китай.......