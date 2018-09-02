Пеллегрини: «Это очень плохой старт сезона»

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини прокомментировал неудачный старт сезона для своей команды. Отметим, что «молотобойцы» проиграли во всех четырех матчах АПЛ .

Я не думаю, что это плохое начало. Это очень плохой старт сезона. Мы не думали, что потеряем все шесть очков на домашней арене. Здесь, чтобы проиграть, мы должны были очень сильно волноваться.

Но я думаю, что все в клубе спокойны. Думаю, у нас сильная команда, и у нас будут в будущем выступления лучше. Но, конечно, когда вы начинается после четырех туров без очков, собраться очень сложно.