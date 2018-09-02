Сарри: «Алонсо может стать лучшим левым защитником в мире»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказал несколько хвалебных слов в адрес крайнего защитника своей команды Маркоса Алонсо.

Алонсо, на данный момент, на позиции левого защитника, возможно, является лучшим в Европе. Я считаю, что его физические данные на высшем уровне.

Он очень хорошо справляется с наступательной фазой соперника, но я также считаю, что он может улучшить свои оборонительные показатели. Если он будет работать над собой, то может стать лучшим левым защитником в мире.