Полузащитник «Аякса» Хаким Зийех признался, что был близок к переходу в «Рому».

Я был очень близок к переходу в «Рому». Мои агенты уже достигли соглашения с римским клубом, но в итоге ничего не состоялось, так как команды между собой не смогли договориться. Были и другие предложения, которые я отклонил.

Переход в январе никогда не идеален. Думаю, что лучшее время для трансферов - это лето. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что зимой я буду играть за «Аякс».