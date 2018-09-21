Чернышов трудоустроился в Кувейте

сегодня, 19:52

Российский специалист Андрей Чернышов стал спортивным директором клуба «Аль-Тадхамон» из Кувейта. Также Чернышов займет должность тренера молодежной команды до 20 лет. Его контракт подписан по схеме «1+1».

«Основная задача на сегодня — подтянуть молодых игроков к основной команде, поиск футболистов для первой команды к зиме.

Команда обновилась на 80%, по сравнению с прошлым сезоном. Четких задач нет, но нужно выступать как можно лучше и попасть в первую шестерку», — сказал Чернышов.

Напомним, что в начале нулевых Чернышов тренировал «Спартак».