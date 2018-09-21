  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.76 3.80 5.08
Франция. Лига 1 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб НимНим 1.85 3.80 4.42
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб УэскаУэска -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполи 2.19 3.35 3.85
ГлавнаяНовости

Чернышов трудоустроился в Кувейте

сегодня, 19:52

Российский специалист Андрей Чернышов стал спортивным директором клуба «Аль-Тадхамон» из Кувейта. Также Чернышов займет должность тренера молодежной команды до 20 лет. Его контракт подписан по схеме «1+1».

«Основная задача на сегодня — подтянуть молодых игроков к основной команде, поиск футболистов для первой команды к зиме.

Команда обновилась на 80%, по сравнению с прошлым сезоном. Четких задач нет, но нужно выступать как можно лучше и попасть в первую шестерку», — сказал Чернышов.

Напомним, что в начале нулевых Чернышов тренировал «Спартак».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Наставник сборной Армении покинул свой пост
Сегодня, 20:40 3
Ледяхов - главный тренер «Балтики»
Вчера, 16:30 10
Непомнящий покидает пост главного тренера «Балтики»
19 сентября 5
«Анжи» уволил ряд сотрудников
19 сентября 16
Непомнящий ушел с должности главного тренера «Балтики»
18 сентября 1
Сборная Чехии обзавелась новым тренером
18 сентября 3
Обсудить
Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:07
есть прогресс
ДСА
ДСА
сегодня в 19:59
Нормально.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100