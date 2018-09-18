Газидис уходит из «Арсенала» в «Милан»

Исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис покидает свой пост и уходит в «Милан», где займет аналогичную должность.
В стане «канониров» функции Газидиса теперь будут выполнять Рауль Санллехи и Винай Венкатешам.
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Исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис покидает свой пост и уходит в «Милан», где займет аналогичную должность.
В стане «канониров» функции Газидиса теперь будут выполнять Рауль Санллехи и Винай Венкатешам.