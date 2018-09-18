Газидис уходит из «Арсенала» в «Милан»

сегодня, 12:41

Исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис покидает свой пост и уходит в «Милан», где займет аналогичную должность.

В стане «канониров» функции Газидиса теперь будут выполнять Рауль Санллехи и Винай Венкатешам.