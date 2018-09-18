Сборная Чехии обзавелась новым тренером

сегодня, 14:26

Новым главным тренером сборной Чехии стал 56-летний местный специалист Ярослав Шилхави. На этом посту он сменил Карела Яролима, который был уволен после поражения от России в товарищеском матче (1:5).

Шилхави ранее работал в «Словане» (2011-2014) и пражской «Славии» (2016-2017). В период с 2001 по 2009 год он трудился в тренерском штабе сборной Чехии. При нем команда доходила до полуфинала Евро-2004.

«Наша краткосрочная цель понятна. Нам нужно стабилизировать положение в команде, подобрать правильную игровую схему, просмотреть игроков и отобраться на Евро», — сказал тренер.