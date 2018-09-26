Наингголан: «Не хочу больше говорить о „Роме“»

Экс-полузащитник «Ромы» , выступающий теперь в составе «Интера», рассказал о целях «нерадзурри» в этом сезоне.

В этом году наша задача — добиться большего, чем в прошлом сезоне. Мы плохо начали, но последние две победы вернули нас в борьбу. Надеемся, что продолжим в том же духе.

Впереди долгий путь, но мы хотим двигаться вперед. Я хочу побеждать, всегда отдавал все силы на поле, но никогда не поднимал над головой трофей. Может, подходящий момент настал.

Период работы Спаллетти в «Роме»? Я был счастлив под его руководством, а команда добилась важных побед. Надеюсь, что здесь мы также добьемся успеха. Я не хочу больше говорить о «Роме», теперь я игрок «Интера» и сосредоточен на игре за этот клуб.