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Наингголан: «Не хочу больше говорить о „Роме“»

26 сентября 2018, 19:00

Экс-полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан, выступающий теперь в составе «Интера», рассказал о целях «нерадзурри» в этом сезоне.

В этом году наша задача — добиться большего, чем в прошлом сезоне. Мы плохо начали, но последние две победы вернули нас в борьбу. Надеемся, что продолжим в том же духе.

Впереди долгий путь, но мы хотим двигаться вперед. Я хочу побеждать, всегда отдавал все силы на поле, но никогда не поднимал над головой трофей. Может, подходящий момент настал.

Период работы Спаллетти в «Роме»? Я был счастлив под его руководством, а команда добилась важных побед. Надеюсь, что здесь мы также добьемся успеха. Я не хочу больше говорить о «Роме», теперь я игрок «Интера» и сосредоточен на игре за этот клуб.

В последнем туре Серии А «Интер» обыграл «Фиорентину».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
27 сентября 2018 в 06:14
Не хочет − не надо.
Гус Пойет
Гус Пойет
26 сентября 2018 в 20:49
Лучше уж о Роме чем об оргтехнике
Ислам Керимов
Ислам Керимов ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
26 сентября 2018 в 19:49
Пхаха от гобба такое слышать забавно!
Гость
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