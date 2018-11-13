Адиев: «Мы за эти полгода не получили ни одной зарплаты»

Главный тренер «Анжи» рассказал о возможных проблемах клуба в связи с непростой финансовой ситуацией.

Что может произойти после 9 декабря? Первое, что приходит в голову, – и я озвучил это президенту клуба, – мы за эти полгода не получили ни одной зарплаты. В такой ситуации ребята, на которых есть спрос, могут уйти бесплатно. Палата по разрешению споров освобождает футболиста от обязательств. Если они уходят бесплатно, мы должны кого-то брать – и тоже бесплатно. А у нас трансферное окно закрыто, и мы этого сделать не можем. В связи с этим можно остаться ни с чем.



Придётся ли выпускать совсем зелёную молодёжь, как делала пару лет назад «Томь»? Такой вариант возможен.