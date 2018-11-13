Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2018/2019

Адиев: «Мы за эти полгода не получили ни одной зарплаты»

13 ноября 2018, 10:52

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о возможных проблемах клуба в связи с непростой финансовой ситуацией.

Что может произойти после 9 декабря? Первое, что приходит в голову, – и я озвучил это президенту клуба, – мы за эти полгода не получили ни одной зарплаты. В такой ситуации ребята, на которых есть спрос, могут уйти бесплатно. Палата по разрешению споров освобождает футболиста от обязательств. Если они уходят бесплатно, мы должны кого-то брать – и тоже бесплатно. А у нас трансферное окно закрыто, и мы этого сделать не можем. В связи с этим можно остаться ни с чем.

Придётся ли выпускать совсем зелёную молодёжь, как делала пару лет назад «Томь»? Такой вариант возможен.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ахмедов: «Кононов — отличный тренер, мастер своего дела»
13 ноября 2018
Отец Сигурдссона: «Теперь многие в Исландии следят за играми ЦСКА»
13 ноября 2018
Адиев: «Вместо Хиддинка пришёл в „Анжи“ какой-то непонятный Адиев»
13 ноября 2018
Адиев уверен, что игроки «Анжи» не станут «сдавать» матчи
13 ноября 2018
Газизов: «Почва под слухами об интересе серьёзных клубов к Дивееву есть»
13 ноября 2018
Томаров: «У меня есть несколько вариантов продолжения карьеры»
13 ноября 2018
Все комментарии
МапС
МапС
13 ноября 2018 в 16:52
Надо сколотить из команды бригаду и в Москву дома строить. В зимнее трансферное окно нормально заработают. И сами с голоду не умрут, и клубу помогут материально.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
13 ноября 2018 в 12:36
Просто надо распустить команду и заявить,что больше Анжи не сушествует.Пусть развивается боевые виду спорта,это по духу местности а не футбол.
Alhunah
Alhunah
13 ноября 2018 в 11:15
денег нет, но вы держитесь
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 