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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.60 3.82 2.07
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.176 7.80 21.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.79 3.80 4.90
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.45 4.55 7.10
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.77 3.38 5.30
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КОНМЕБОЛ предлагает свою помощь для наказания агрессивных фанатов

сегодня, 14:27
Ривер ПлейтЛоготип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)-:-Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс23:00 Не начался

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес прокомментировал агрессию болельщиков «Ривер Плейт» в адрес соперника команды по Кубку Либертадорес «Бока Хуниорс». Фанаты забросали автобус с игроками «Бока Хуниорс» камнями, вследствие чего встречу перенесли на один день.

Это грустный день для всего южноамериканского футбола. КОНМЕБОЛ сочувствует игрокам, их семьям и всем, кто пострадал. Спортивное событие, праздник, который должна была разделить Южная Америка, превратился в позор.

КОНМЕБОЛ осуждает насильственные и преступные действия, которые ставят под угрозу жизни людей. Нападение на профессиональных спортсменов повлияло на миллионы нормальных болельщиков и опорочило клуб, его футбол, страну и континент. Мы требуем немедленных действий от компетентных органов и предлагаем сотрудничество для выявления, задержания и судебного преследования виновных. Их действия не могут остаться безнаказанными.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   165 / 818
сегодня в 15:02
Сначала тупые решения, а потом помощь?
Именно на КОНМЕБОЛ лежит ответственность за этот бардак.
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