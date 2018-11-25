КОНМЕБОЛ предлагает свою помощь для наказания агрессивных фанатов

Президент Южноамериканской конфедерации футбола ( КОНМЕБОЛ ) Алехандро Домингес прокомментировал агрессию болельщиков «Ривер Плейт» в адрес соперника команды по Кубку Либертадорес «Бока Хуниорс». Фанаты забросали автобус с игроками «Бока Хуниорс» камнями, вследствие чего встречу перенесли на один день.

Это грустный день для всего южноамериканского футбола. КОНМЕБОЛ сочувствует игрокам, их семьям и всем, кто пострадал. Спортивное событие, праздник, который должна была разделить Южная Америка, превратился в позор.