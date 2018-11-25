КОНМЕБОЛ предлагает свою помощь для наказания агрессивных фанатов

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес прокомментировал агрессию болельщиков «Ривер Плейт» в адрес соперника команды по Кубку Либертадорес «Бока Хуниорс». Фанаты забросали автобус с игроками «Бока Хуниорс» камнями, вследствие чего встречу перенесли на один день.
Это грустный день для всего южноамериканского футбола. КОНМЕБОЛ сочувствует игрокам, их семьям и всем, кто пострадал. Спортивное событие, праздник, который должна была разделить Южная Америка, превратился в позор.
КОНМЕБОЛ осуждает насильственные и преступные действия, которые ставят под угрозу жизни людей. Нападение на профессиональных спортсменов повлияло на миллионы нормальных болельщиков и опорочило клуб, его футбол, страну и континент. Мы требуем немедленных действий от компетентных органов и предлагаем сотрудничество для выявления, задержания и судебного преследования виновных. Их действия не могут остаться безнаказанными.
Именно на КОНМЕБОЛ лежит ответственность за этот бардак.
Именно на КОНМЕБОЛ лежит ответственность за этот бардак.