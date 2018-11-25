Сарри дал совет «Интеру» перед матчем с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после поражения в матче 13-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» дал совет «Интеру», который столкнется со «шпорами» в Лиге чемпионов.

«Интер» - хорошая команда, поэтому я просто надеюсь, что они изменят первоначальный подход к матчу.

Важно сдерживать их первые 30 минут, в это время «шпоры» действительно опасны. «Интер» также должен избегать потери мяча на собственной половине поля, потому что, когда дело касается контратак, «Тоттенхэм» - одна из самых эффективных команд в Европе.