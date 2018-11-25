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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Гамула: «В матче „Зенит“ - „Ростов“ фаворита нет»

сегодня, 12:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов19:00 Не начался

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от сегодняшнего матча дончан и «Зенита» в 15-м туре РПЛ.

Считаю, что на сегодняшний момент фаворита в этой игре нет. Команды находятся в равных условиях. Может быть, по именам и подбору игроков «Зенит» сильнее. Однако после перерыва, связанного с паузой на международные матчи, мы не можем говорить об этом наверняка. В составе петербуржцев большое количество сборников, которые во время паузы находились вне команды. При этом до перерыва игра «сине-бело-голубых» не впечатляла.

В свою очередь, «Ростов» набирал очки, команда более сбалансирована, больше борется и старается играть в футбол. Игра покажет, кто и как готов к этому матчу. Но еще раз подчеркну, что до перерыва реального фаворита не было.

Команды уже определились с формами на игру.

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борька
борька
   198 / 802
сегодня в 12:31
Казаки с атаманом Карпиным перебегают трубочистов!
1-3! Удачи Ростову! Ростов-Чемпион!
ndedov
ndedov
   222 / 802
сегодня в 12:19
Зенит сегодня победит. Так сказать обмен будет завершена. Мы им отдали кубок, а они очки тут.
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