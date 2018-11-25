Гамула: «В матче „Зенит“ - „Ростов“ фаворита нет»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от сегодняшнего матча дончан и «Зенита» в 15-м туре РПЛ .

Считаю, что на сегодняшний момент фаворита в этой игре нет. Команды находятся в равных условиях. Может быть, по именам и подбору игроков «Зенит» сильнее. Однако после перерыва, связанного с паузой на международные матчи, мы не можем говорить об этом наверняка. В составе петербуржцев большое количество сборников, которые во время паузы находились вне команды. При этом до перерыва игра «сине-бело-голубых» не впечатляла.

В свою очередь, «Ростов» набирал очки, команда более сбалансирована, больше борется и старается играть в футбол. Игра покажет, кто и как готов к этому матчу. Но еще раз подчеркну, что до перерыва реального фаворита не было.