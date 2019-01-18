ПСЖ проявляет интерес к двум полузащитникам «Зенита»

«Пари Сен-Жермен» в связи с вероятным уходом из клуба Адриена Рабьо хочет найти нового игрока на позицию центрального полузащитника. В числе главных кандидатур звучали имена Аллана («Наполи») и Френки де Йонга («Аякс»).
Однако, как утверждает источник, парижане продолжают рассматривать вариант с приобретением хавбека «Зенита» Леандро Паредеса и недавно заинтересовались ещё одним игроком петербургского клуба Клаудио Маркизио.
Напомним, главным претендентом на Паредеса является «Челси», который, по слухам, увеличил предложение до 40 млн евро за аргентинца.
Лимонов на 5 цену поднимут, и то хлеб партизанам ;)
Лимонов на 5 цену поднимут, и то хлеб партизанам ;)
Перефразируя:
"И мешок с мешком переговаривает"...
Перефразируя:
"И мешок с мешком переговаривает"...
За 60 уйдёт...)))
За 60 уйдёт...)))