ПСЖ проявляет интерес к двум полузащитникам «Зенита»

18 января 2019, 01:40

«Пари Сен-Жермен» в связи с вероятным уходом из клуба Адриена Рабьо хочет найти нового игрока на позицию центрального полузащитника. В числе главных кандидатур звучали имена Аллана («Наполи») и Френки де Йонга («Аякс»).

Однако, как утверждает источник, парижане продолжают рассматривать вариант с приобретением хавбека «Зенита» Леандро Паредеса и недавно заинтересовались ещё одним игроком петербургского клуба Клаудио Маркизио.

Напомним, главным претендентом на Паредеса является «Челси», который, по слухам, увеличил предложение до 40 млн евро за аргентинца.