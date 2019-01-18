ПСЖ проявляет интерес к двум полузащитникам «Зенита»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.15 3.45 3.3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:1 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:2 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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ПСЖ проявляет интерес к двум полузащитникам «Зенита»

18 января 2019, 01:40

«Пари Сен-Жермен» в связи с вероятным уходом из клуба Адриена Рабьо хочет найти нового игрока на позицию центрального полузащитника. В числе главных кандидатур звучали имена Аллана («Наполи») и Френки де Йонга («Аякс»).

Однако, как утверждает источник, парижане продолжают рассматривать вариант с приобретением хавбека «Зенита» Леандро Паредеса и недавно заинтересовались ещё одним игроком петербургского клуба Клаудио Маркизио.

Напомним, главным претендентом на Паредеса является «Челси», который, по слухам, увеличил предложение до 40 млн евро за аргентинца.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   65 / 804
18 января в 13:20
Похоже, утка
Т34
Т34
   8 / 804
18 января в 12:27
Надо обоих продавать, а то места в общежитии на теплотрассе не хватает, а надо еще новых купить.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Евгений Макрушин
   80 / 804
18 января в 11:19
И не говори, Маркизио гол от ЦСКА классный привез
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   80 / 804
18 января в 11:17
В этом вопросе главное не продешевить, а то потом ведь засмеют.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   323 / 804
18 января в 10:54
Ох уж эти бакланские слухи. Можно подумать вся Европа за паредасом в очередь выстроилась.
Nazi
Nazi
   538 / 804
18 января в 10:25
Какие нак паредес с маркизио? :) Не уровень Парижа..
Garrincha58
Garrincha58
   517 / 804
18 января в 09:48
кто то видать обкурился окончательно или всё ещё из новогоднего запоя не вышел
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 804
18 января в 09:46
Хорошо бы стравить еврея с шейхом, сделать небольшой аукциончик.
Лимонов на 5 цену поднимут, и то хлеб партизанам ;)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   255 / 804
18 января в 09:09
Я думаю ПСЖ купит игроков
112910415
112910415
   41 / 804
18 января в 08:25
про Маркизио это шутка, причём туповатая
WAARLOT
WAARLOT
   793 / 804
18 января в 08:22
скоро весь состав зенита разберут,играть будет некому и газпром обанкротится
КЭТиК
КЭТиК
   133 / 804
18 января в 07:53
Разве это усиление?
Гавроша
Гавроша
   64 / 804
18 января в 06:40
Вот маркизио пусть забирают!
d_fincher
d_fincher
   118 / 804
18 января в 05:27
Была такая песня: "и звезда с звездою говорит".

Перефразируя:

"И мешок с мешком переговаривает"...
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   150 / 804
18 января в 03:12
Только с Гойлом в нагрузку
Zely
Zely
18 января в 03:01
Не смешно!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил mangoх12
   200 / 804
18 января в 02:57
Ваш гениальный комментарий не заставил долго ждать)))
mangoх12
mangoх12
   10 / 804
18 января в 02:20
наварятся, вопрос кто?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   200 / 804
18 января в 02:19
Ну Паредас ещё ладно,пусть и не за 40 млн.,за 20 они бы забрали,но Маркизио показал себе настолько гениально в Зените,что даже денег шейхов не хватит на его покупку)))Ну если только в обмен на пару Мбапе/Неймар+200 млн. И то только ради молодого таланта Маркизио...
Ruslik1982
Ruslik1982
   85 / 804
18 января в 01:48
никто за Паредоса больше 20 млн не заплатят, все эти 30, 40 и больше мильенов, это слухи, которые распространяют его агенты, чтобы набить цену
Морозовский
Морозовский
   36 / 804
18 января в 01:48
Вся Европа боится "Зенитушку" и хочет ослабить наш любимый клуб, являющийся гордостью питерманов!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 804
18 января в 01:47
Ну как я понимаю, аукцион с лотом "Паредес" стартует с первоначальной цены в 40 млн евро.
За 60 уйдёт...)))
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