Хендерсон: «Фабиньо вдохновляет игроков „Ливерпуля“»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мнением об универсализме своих одноклубников.

В предыдущих играх нас вдохновляли люди вроде Фабиньо. Да, у него есть международный опыт, он способен выступать на нескольких позициях, но то, как он сыграл центрального защитника в игре с «Брайтоном», впечатлило всех. В его игре не было никакой суеты и драмы.

Джеймс Милнер, как пошутил наш тренер, уже играл почти на всех позициях кроме разве что вратаря. Он ставит команду на первое место, и это прекрасный пример для нас.