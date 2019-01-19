Клопп сочувствует людям, которые болеют против «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не понимает фанатов, которые желают поражений его команде.

Никогда об этом не задумывался. Я люблю побеждать именно из-за побед, а не потому, что кто-то другой должен проиграть. Если людям нравится болеть против команды, если им станет приятно от того, что мы не выиграем чемпионат, я им сочувствую. Такие люди не могут служить источником мотивации для меня, потому что они мне неинтересны.

Для меня думать о том, что кто-то проиграет - это трата времени.