Руни: «Погба было тяжело под руководством Моуриньо»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о полузащитнике команды Поле Погба.

Я видел его еще в академии «Юнайтед», он очень способный игрок, но прошел через непростой период. Когда ты в плохих отношениях с тренером, а тренер отслеживает каждое твое движение, каждый пас, сложно выступать на высоком уровне.

Иногда Погба может ошибаться с пасом, но это простительно, поскольку две-три его передачи превратятся в голы или хорошие возможности для взятия ворот.

Ему было тяжело под руководством Моуриньо. Это тренер с большим эго и игрок с большим эго. Если их столкнуть, ничего хорошего не получится.