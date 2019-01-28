Карраско может покинуть Китай из-за семьи

Кристоф Хенротай, агент полузащитника «Далянь Ифан» Янника Карраско, подтвердил, что футболист хочет покинуть Китай.
Янником интересуются во всей Европе, а семья игрока испытывает проблемы с адаптацией в Китае. Янник заботится о семье, и это абсолютно нормально.
Он очень уважает «Далянь Ифан», любит этот клуб с большой историей, поэтому хочет быть с ним честным. Янник сообщил клубу, что не может оставаться на 100% сосредоточенным, поскольку его семье трудно.
Есть вероятность, что «Далянь» отплатит игроку за честность и проведет переговоры с интересующимися клубами.