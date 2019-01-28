«Арсенал» ведет переговоры по игроку, способному играть на фланге

Рулевой «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о трансферных планах клуба.

Клуб изучает возможность подписания разных игроков. Не могу вам сказать, каких именно, но есть футболисты, которые способны нам помочь, умеющие играть на флангах.

Все игроки, которые могут нам помочь, пригодятся. Знаю, что это непросто. В течение двух месяцев мы вели переговоры, но задача эта непростая.