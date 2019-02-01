«Фулхэм» арендовал защитника «Хоффенхайма»

«Фулхэм» объявил об аренде защитника «Хоффенхайма» Хаварда Нордтвейта. 28-летний игрок сборной Норвегии будет выступать за «дачников» до конца текущего сезона.
Напомним, недавно «Хоффенхайм» приобрёл защитника молодёжной сборной Бразилии.
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«Фулхэм» объявил об аренде защитника «Хоффенхайма» Хаварда Нордтвейта. 28-летний игрок сборной Норвегии будет выступать за «дачников» до конца текущего сезона.
Напомним, недавно «Хоффенхайм» приобрёл защитника молодёжной сборной Бразилии.