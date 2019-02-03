Почеттино: «Буду ли сегодня болеть за „Арсенал“? Нет, никогда!»

сегодня, 09:29

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признался, что он не будет ни за кого болеть в сегодняшнем матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Арсенал». «Шпорам» была бы выгодна потеря очков «горожанами», чтобы те не обошли их в таблице, однако Почеттино это, похоже, мало волнует.

Да, я посмотрю эту игру у себя дома. Буду ли болеть за «Арсенал»? Нет, никогда! Я просто посмотрю матч, не болея ни за одну из команд. Буду рад любому исходу встречи.

Сам «Тоттенхэм» накануне с трудом одолел «Ньюкасл».