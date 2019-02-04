Гюндоган рассказал о преимуществе «Ливерпуля» в борьбе за титул

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган назвал главное преимущество «Ливерпуля» в борьбе за чемпионский титул АПЛ .

Преимущество «Ливерпуля» заключается в том, что они вылетели из кубков. Так намного проще готовиться к матчам Премьер-Лиги. Ты играешь каждые выходные через неделю и не нужно думать о чем-то другом. Подобная ситуация была в Дортмунде, когда мы стали чемпионами.