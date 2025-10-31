«Краснодар» – «Спартак» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761902093

сегодня, 12:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Спартак» Москва, который состоится 2 ноября 2025 года.

«Краснодар»

«Быки» остаются единоличными лидерами в РПЛ на данный момент и не теряют надежды защитить свой первый чемпионский титул. В активе клуба 29 баллов, что на два пункта больше, чем сразу у двух соперников. На своем поле «Краснодар» принимает «Спартак», который опережает на семь пунктов, а в случае победы и вовсе обойдет на 10 очков, и позволит сохранить лидерское место.

26 октября «Краснодар» обыграл на своем поле «Рубин» (1:0), а 23 числа справился с «Сочи» (3:0).

«Спартак» Москва

«Спартак» старается играть стабильно в нынешнем сезоне, но были упущения в некоторых матчах, которые сейчас позволяют клубу быть лишь на шестом месте с 22 баллами. Команду ждет тяжелый выезд к чемпиону России и там очки будет набрать очень непросто, особенно учитывая мотивацию соперника. Поэтому для «красно-белых» будет хорошим любой результат кроме поражения.

25 октября «Спартак» обыграл на своем поле «Оренбург» (1:0), а 21 числа коллектив справился в Махачкале с местным «Динамо» (3:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Краснодар» – 2.05

Ничья – 3.45

Победит «Спартак» Москва – 3.65

Статистика

«Спартак» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Краснодар» выиграл семь из восьми последних домашних поединков

«Спартак» выиграл три из пяти последних поединков с «Краснодаром» при двух поражениях

Прогноз

Поставить на победу «Краснодара», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что «Краснодар» на своем поле обязан обыгрывать менее стабильный «Спартак» и сможет набрать три балла, сохранив лидерство.