«Краснодар» – «Спартак» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Спартак» Москва, который состоится 2 ноября 2025 года.
«Краснодар»
«Быки» остаются единоличными лидерами в РПЛ на данный момент и не теряют надежды защитить свой первый чемпионский титул. В активе клуба 29 баллов, что на два пункта больше, чем сразу у двух соперников. На своем поле «Краснодар» принимает «Спартак», который опережает на семь пунктов, а в случае победы и вовсе обойдет на 10 очков, и позволит сохранить лидерское место.
26 октября «Краснодар» обыграл на своем поле «Рубин» (1:0), а 23 числа справился с «Сочи» (3:0).
«Спартак» Москва
«Спартак» старается играть стабильно в нынешнем сезоне, но были упущения в некоторых матчах, которые сейчас позволяют клубу быть лишь на шестом месте с 22 баллами. Команду ждет тяжелый выезд к чемпиону России и там очки будет набрать очень непросто, особенно учитывая мотивацию соперника. Поэтому для «красно-белых» будет хорошим любой результат кроме поражения.
25 октября «Спартак» обыграл на своем поле «Оренбург» (1:0), а 21 числа коллектив справился в Махачкале с местным «Динамо» (3:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Краснодар» – 2.05
- Ничья – 3.45
- Победит «Спартак» Москва – 3.65
Статистика
- «Спартак» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Краснодар» выиграл семь из восьми последних домашних поединков
- «Спартак» выиграл три из пяти последних поединков с «Краснодаром» при двух поражениях
Прогноз
Поставить на победу «Краснодара», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что «Краснодар» на своем поле обязан обыгрывать менее стабильный «Спартак» и сможет набрать три балла, сохранив лидерство.