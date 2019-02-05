Божович: «Я хочу, чтобы команда играла повеселее»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал об усилении команды на трансферном рынке.

Трое игроков из шести уже работали со мной. Это Шишкин, Самедов и Джано. Зиньковский, Карпов и Тимофеев – нет. Но большую часть времени на тренировках мы работаем с мячом, и я думаю, что им интересно. Думаю, что эти футболисты для нас – серьезное усиление и они помогут нам выполнить задачу. Поменялись ли они? Стали старше (улыбается). А так они будут играть на тех позициях, на которых привыкли. Это опытные игроки. Дай Бог им здоровья и без травм. Они свою задачу, я думаю, выполнят. Я хочу, чтобы команда играла повеселее. Это очень важно для болельщиков. Нужно не только выигрывать, но и показывать красивый футбол, чтобы болельщики приходили и поддерживали нас. Для нас это очень-очень важно.