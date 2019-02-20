Ди Мария: «После одной ссоры с ван Галом в МЮ всё изменилось»

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария вспомнил о разногласиях с Луи ван Галом, когда он играл под руководством тренера в «Манчестер Юнайтед».

Я играл в Манчестере и в первые два месяца отношения с ван Галом были нормальными. Но после одной ссоры всё изменилось. Отношения уже не были прежними.

Стычка с ван Галом произошла потому, что он постоянно говорил мне плохие вещи, всё это меня сковывало. И однажды я не выдержал. Сказал, чтобы он больше так не поступал, я хорошо справляюсь и не понимаю его отношения.

Ему не понравился мой тон, тогда и начались проблемы.