Инфантино: «В прошлом году состоялся самый лучший ЧМ за всю историю»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал награду «орден Дружбы», которой наградил его президент РФ Владимир Путин.

Мне была оказана невероятная честь, и, конечно, это также большая честь для всего футбольного движения. Я могу повторить только то, что уже говорил неоднократно - в прошлом году состоялся самый лучший чемпионат мира за всю историю, и состоялся он в России.

Вместо всех негативных предсказаний мы увидели спортивное событие, которое принимала великолепная страна, проявившая гостеприимство ко всему футбольному движению.