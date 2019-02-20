Сарри: «Не хочу думать об увольнении»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что старается позитивно относиться к кризису в команде.

Я не разговаривал с Абрамовичем на эту тему. Мне нужно думать, что я буду тренером «Челси» еще долгое время, иначе я не смогу работать. Я не уверен, что у меня получится здесь задержаться, но я должен так думать. В футболе все может измениться за один день.