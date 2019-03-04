Бенатиа сомневается, что Аллегри способен выиграть Лигу чемпионов

Экс-защитник «Ювентус» Мехди Бенатиа поделился ожиданиями от ответного матча «бьянконери» и «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:0.

Аллегри хорошо показал себя и в Италии, и в Лиге чемпионов. Мы говорим о тренере, который понимает футбол, но я не знаю, правильный ли он человек, чтобы побеждать в еврокубках. Надеюсь, что да.

Роналду - машина. Мы часто с ним общались, он исключительный человек. Он всегда работает на максимум своих возможностей и к тому же обладает невероятными человеческими качествами.

«Атлетико» - очень сложный соперник, который всегда старается использовать ошибки своих оппонентов. «Ювентус» мог выступить лучше на «Ванда Метрополитано», но как болельщик «бьянконери» я не думаю, что всё окончено. Они способны вернуться в игру. Если мои бывшие одноклубники выйдут в финал, куплю билет и поболею за них.