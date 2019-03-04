Бенатиа сомневается, что Аллегри способен выиграть Лигу чемпионов

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.18 6.1 18
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.75 3.1 5.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:2 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 2:1 Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 2:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
ГлавнаяНовости

Бенатиа сомневается, что Аллегри способен выиграть Лигу чемпионов

вчера, 19:10
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико12.03.2019 в 23:00 Не начался

Экс-защитник «Ювентус» Мехди Бенатиа поделился ожиданиями от ответного матча «бьянконери» и «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:0.

Аллегри хорошо показал себя и в Италии, и в Лиге чемпионов. Мы говорим о тренере, который понимает футбол, но я не знаю, правильный ли он человек, чтобы побеждать в еврокубках. Надеюсь, что да.

Роналду - машина. Мы часто с ним общались, он исключительный человек. Он всегда работает на максимум своих возможностей и к тому же обладает невероятными человеческими качествами.

«Атлетико» - очень сложный соперник, который всегда старается использовать ошибки своих оппонентов. «Ювентус» мог выступить лучше на «Ванда Метрополитано», но как болельщик «бьянконери» я не думаю, что всё окончено. Они способны вернуться в игру. Если мои бывшие одноклубники выйдут в финал, куплю билет и поболею за них.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фердинанд: «Фодену нужна практика. Санчо ушёл и теперь стоит £ 100 млн»
Сегодня, 07:52 Комментарии2
Хендерсон: «Если бы мы забили „Эвертону“, люди бы похвалили нашу игру»
Сегодня, 07:25 Комментарии5
Каземиро: «Важно пройти „Аякс“. Не имеет значения, как мы это сделаем»
Сегодня, 07:01 Комментарии9
Каземиро: «Солари честен с каждым из нас»
Сегодня, 05:41 Комментарии1
Тальяфико: «Сборная Аргентины должна подобрать лучший стиль для Месси»
Сегодня, 04:39 Комментарии4
Редондо: «Очевидно, что Солари пришлось возглавить „Реал“ в тяжёлый период»
Сегодня, 03:05 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cielo notturno
cielo notturno ответил h8you
   310 / 887
вчера в 23:20
Там написано что интер купил победу в ЛЧ?
h8you
h8you ответил cielo notturno
   84 / 887
вчера в 22:58
Ну докажи чего стоят слова болельщика Ювентуса!
что тебе доказывать?это итак всем понятно....загугли доклад палацци по картону и все узнаешь,это оф документы
cielo notturno
cielo notturno ответил h8you
   310 / 887
вчера в 21:39
Ну докажи чего стоят слова болельщика Ювентуса!
h8you
h8you ответил cielo notturno
   84 / 887
вчера в 21:37
Ответь за слова что Интер благодаря кабинетам выиграл ЛЧ!
ты реально думаешь,что вы бы ее выиграли,если бы не было 2006 года?не смеши меня...вы 50 лет даже в финал попасть не могли,потом слили Юве,украли пару игроков у него,выиграли титулы в кабинете и потом все это привело к лч
cielo notturno
cielo notturno ответил h8you
   310 / 887
вчера в 21:35
Ответь за слова что Интер благодаря кабинетам выиграл ЛЧ!
Вильям Уолесс
Вильям Уолесс
   357 / 887
вчера в 21:31
Главное, что бы англичане не выиграли и их чёрно-синие миланские подстилки. Хотя вторым это уже не грозит.
h8you
h8you ответил cielo notturno
   84 / 887
вчера в 20:51
Подождем еще лет 30, до вашей победы в ЛЧ.
так твои лузеры 50 лет ждали)))0даже и близко возле него не были и в финал не выходили))а юве после своей победы 23 года назад уже в пяти финалах сыграл и это при том ,что твое картонное дрмо убил юве в 2006 году ,так бы не один кубок лч был в Турине,а сами благодаря кабинетам и случайности выиграли его хахах,но теперь как обычный середняк в опе
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил cielo notturno
   144 / 887
вчера в 20:44
Подождем еще лет 30, до вашей победы в ЛЧ.
А то и ВЕК.Аха)))
cielo notturno
cielo notturno ответил h8you
   310 / 887
вчера в 20:41
Подождем еще лет 30, до вашей победы в ЛЧ.
cska plus
cska plus
   12 / 887
вчера в 20:41
Сомневается не только Бенатиа.
h8you
h8you ответил cielo notturno
   84 / 887
вчера в 20:38
В отличии от вас, в 10 году требл взяли, вам такое и не снится.
Ювентус единственный клуб выигравший все международные трофеи,Ювентус самый титулованный и популярный клуб Италии.Ювентус опережает твой середняк на три десятка титулов.Можешь засунуть свой требл сам знаешь куда хахаха .Тоже мне достижение))он есть у таких клубов как селтик и псв хахаха а картон пусть попробует хотя бы два раза подряд скудо взять на поле,а не в кабинетах.В общем болей за свой середняк и не позорься
cielo notturno
cielo notturno ответил h8you
   310 / 887
вчера в 20:34
В отличии от вас, в 10 году требл взяли, вам такое и не снится.
КЭТиК
КЭТиК
   249 / 887
вчера в 20:06
Два мяча для Ювентуса отыграть не проблема.
h8you
h8you ответил Don Nerazzurri
   84 / 887
вчера в 20:00
Я не сомневаюсь, гоббы не способны выиграть лигу чемпионов.Аха))
фан картонно-кабинетного середняка что-то пишет,который даже кубок Италии выиграть не может 10ый сезон хаххаа
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   199 / 887
вчера в 19:49
Атлетико дальше пойдет
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   144 / 887
вчера в 19:40
Я не сомневаюсь, гоббы не способны выиграть лигу чемпионов.Аха))
Остапчук 67
Остапчук 67
   677 / 887
вчера в 19:33
Забить "Атлетико" два и более мячей сложно.
BARCDJIN
BARCDJIN
   83 / 887
вчера в 19:32
Через несколько дней их Атлеты тра..ут..логично что он сомневается...Готовим прямой эфир ..

аха-ха)
Байкал-38.
Байкал-38.
   35 / 887
вчера в 19:27
Я не сомневаюсь, я знаю это точно!!!
Атлетико сыграет вничью и пройдёт дальше!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100