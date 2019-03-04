Солари - о Моуриньо: «У „Реала“ больше вариантов, чем у Джулии Робертс»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал слухи о том, что мадридский клуб может возглавить Жозе Моуриньо.

У этого клуба всегда было больше претендентов на должность тренера, чем ухажеров у Джулии Робертс. Это нормально.