Консейсау встал на защиту Мареги

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау встал на защиту нападающего Мареги, который подвергся критике по итогам ответного матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

Я повторял уже несколько раз, Марега - сильный форвард. Он нас неоднократно выручал по ходу всего сезона, особенно на групповой стадии Лиги чемпионов. Матч с «Ливерпулем» провалил не только он, но и вся команда. Мы просто действовали неэффективно.