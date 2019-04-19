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Консейсау встал на защиту Мареги

19 апреля 2019, 19:30

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау встал на защиту нападающего Мареги, который подвергся критике по итогам ответного матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

Я повторял уже несколько раз, Марега - сильный форвард. Он нас неоднократно выручал по ходу всего сезона, особенно на групповой стадии Лиги чемпионов. Матч с «Ливерпулем» провалил не только он, но и вся команда. Мы просто действовали неэффективно.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   622 / 959
19 апреля в 20:57
Ливерка снова на выезде напихала больше трёх мячей и это они играли в треть силы,иногда включали обороты... первый подход к воротам и гол, ещё Мане с убойной в пустые не забил,когда всех портовых накрутил и Звезду Реала... ой сколько этому Икару напихали 5 в том и 6 в этом того за 4 игры 11 мячей. Дырявый воротарь - однозначно.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   622 / 959
19 апреля в 20:50
так у них в группе был Локо, Шалька и какие то турки вроде... ну если таким лузерам не забивать,то вообще надо в анжи переходить. Был бы он в группе Аякс, Бавария или Юве МЮ или ЛФК ПСЖ Наполи и там бы забивал,то мог считаться форвардом.
ПОРТовые они и есть портовые,раз их Жозик вытянул в Бомонд,на этом и песенки конец. Драконы обескрыленные, какие то ящерицы.
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