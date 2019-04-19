Гвардиола: «Я поддерживал и буду поддерживать использование VAR дальше»

19 апреля 2019, 18:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что он по-прежнему поддерживает использование VAR .

Напомним, что недавно «горожане» вылетели из Лиги чемпионов. В ответной встрече с «Тоттенхэмом» Стерлинг забил гол в самой концовке матча, который выводил «Сити» в полуфинал турнира, однако взятие ворот отменили из-за офсайда, который определили при помощи VAR .