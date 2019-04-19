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Гвардиола: «Я поддерживал и буду поддерживать использование VAR дальше»

19 апреля 2019, 18:00
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что он по-прежнему поддерживает использование VAR.

Напомним, что недавно «горожане» вылетели из Лиги чемпионов. В ответной встрече с «Тоттенхэмом» Стерлинг забил гол в самой концовке матча, который выводил «Сити» в полуфинал турнира, однако взятие ворот отменили из-за офсайда, который определили при помощи VAR.

Безусловно, обидно, что мы вылетели из Лиги чемпионов. Мы создали много моментов и показали отличный футбол. VAR нужен для того, чтобы уменьшить количество судейских ошибок. Я поддерживал использование этой системы раньше и буду поддерживать дальше.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   136 / 959
19 апреля в 20:44
Согласен с ним!
anfield1984
anfield1984 ответил Belgie2009
   935 / 959
19 апреля в 19:30
А что он не так сказал?
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   135 / 959
19 апреля в 18:29
Досадно,но ладно.
mangoх12
mangoх12
   32 / 959
19 апреля в 18:25
может на соккере тоже ВАР ввести , а то находятся такие что мухлуют
Belgie2009
Belgie2009
   944 / 959
19 апреля в 18:16
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» выразил уверенность, что его команда пройдет в следующую стадию турнира. Игра состоится 17 апреля на домашней арене «горожан».

Если вы спросите меня, что произойдет, я отвечу, что мы пройдем в полуфинал Лиги чемпионов. Это то, что я сейчас чувствую. Я почувствовал это сразу после первого матча и после того, как пересмотрел игру. Может быть, я ошибаюсь, но я чувствую, что мы будем в полуфинале», — сказал Гвардиола.
Alex12357
Alex12357
   405 / 959
19 апреля в 18:03
Так ведь никто не против,только показывайте зрителям со всех ракурсов,мы только ЗА,и просмотр делать по требованию тренера ,а не тогда когда вам скажут из вне!!!
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