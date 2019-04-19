Гвардиола: «Я поддерживал и буду поддерживать использование VAR дальше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что он по-прежнему поддерживает использование VAR.
Напомним, что недавно «горожане» вылетели из Лиги чемпионов. В ответной встрече с «Тоттенхэмом» Стерлинг забил гол в самой концовке матча, который выводил «Сити» в полуфинал турнира, однако взятие ворот отменили из-за офсайда, который определили при помощи VAR.
Безусловно, обидно, что мы вылетели из Лиги чемпионов. Мы создали много моментов и показали отличный футбол. VAR нужен для того, чтобы уменьшить количество судейских ошибок. Я поддерживал использование этой системы раньше и буду поддерживать дальше.
Если вы спросите меня, что произойдет, я отвечу, что мы пройдем в полуфинал Лиги чемпионов. Это то, что я сейчас чувствую. Я почувствовал это сразу после первого матча и после того, как пересмотрел игру. Может быть, я ошибаюсь, но я чувствую, что мы будем в полуфинале», — сказал Гвардиола.
Если вы спросите меня, что произойдет, я отвечу, что мы пройдем в полуфинал Лиги чемпионов. Это то, что я сейчас чувствую. Я почувствовал это сразу после первого матча и после того, как пересмотрел игру. Может быть, я ошибаюсь, но я чувствую, что мы будем в полуфинале», — сказал Гвардиола.