Моуриньо: «Меня не удивила игра Месси в матче против МЮ»

Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал игру Лионеля Месси в матче против «Манчестер Юнайтед».
Против Месси нельзя играть один в один. Как только такая ситуация происходит, то Месси сразу делает разницу. Аргентинца нужно стараться замкнуть в так называемую клетку. Только так его можно остановить. Конечно, уровень игроков «Барселоны» выше, чем у «Манчестер Юнайтед». Поэтому это нормально, что победила именно «Барселона».
АХХАХАХАХ
АХХАХАХАХ
Аха-ха)
Аха-ха)
Лига Чемпионов:
27.05.09 МЮ-Барселона 0-2 первый гол Месси.
28.05.11 Барселона -МЮ 3-1 второй гол Барсы опять забил Месси
Более поздние матчи уже был другой тренер.
Что то не получалось...и у САФа...если не знаешь , лучше ничего не писать) восхваляй дальше свои гейпарады, а мы посмеемся
Лига Чемпионов:
27.05.09 МЮ-Барселона 0-2 первый гол Месси.
28.05.11 Барселона -МЮ 3-1 второй гол Барсы опять забил Месси
Более поздние матчи уже был другой тренер.
Что то не получалось...и у САФа...если не знаешь , лучше ничего не писать) восхваляй дальше свои гейпарады, а мы посмеемся
Короче он в шоке.
Короче он в шоке.
Месси в двух финалах забивал мю САФа,в последнем помню защиту возил , а как Нани в дураках оставлял
Месси в двух финалах забивал мю САФа,в последнем помню защиту возил , а как Нани в дураках оставлял
Хотя нет, лучше пересмотри матч с АЯКСом🤣🤣🤣🤣
Ну или на крайняк финал с Барсой
Хотя нет, лучше пересмотри матч с АЯКСом🤣🤣🤣🤣
Ну или на крайняк финал с Барсой
Добрый вечер)
Добрый вечер)
Что уж тут удивительного?
Я бы посмотрел, как бы он МЮ САФа обыгрывал)), там бы гномика быстро под шконку загнали.
Что уж тут удивительного?
Я бы посмотрел, как бы он МЮ САФа обыгрывал)), там бы гномика быстро под шконку загнали.