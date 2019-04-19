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Моуриньо: «Меня не удивила игра Месси в матче против МЮ»

19 апреля 2019, 18:29
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал игру Лионеля Месси в матче против «Манчестер Юнайтед».

Против Месси нельзя играть один в один. Как только такая ситуация происходит, то Месси сразу делает разницу. Аргентинца нужно стараться замкнуть в так называемую клетку. Только так его можно остановить. Конечно, уровень игроков «Барселоны» выше, чем у «Манчестер Юнайтед». Поэтому это нормально, что победила именно «Барселона».

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Князь
   183 / 959
25 апреля в 21:58
Андердоги это его профиль) Что уж тут удивительного? Я бы посмотрел, как бы он МЮ САФа обыгрывал)), там бы гномика быстро под шконку загнали.
Ну теперь я знаю с какого года ты Филимон смотришь футбол , очевидно после 2012 .

АХХАХАХАХ
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Князь
   183 / 959
25 апреля в 21:56
Глорики, успокойтесь. Мёртвого льва каждый пнуть может. Я имею ввиду времена величия МЮ САФа.
Во времена величия МЮ САФА = Гвардиола, Месси, Хави, Вилья и Ко пинали это величие аж дважды в финале ЛЧ.

Аха-ха)
Великий Князь
Великий Князь
25 апреля в 18:56
Глорики, успокойтесь. Мёртвого льва каждый пнуть может. Я имею ввиду времена величия МЮ САФа.
Великий Князь
Великий Князь ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
25 апреля в 18:54
Державный властитель, ты популярнее самого популярного визиря. Все отписавшиеся дальше только к тебе и обращаются. Вот это я понимаю авторитет.
НЕ могут холопы без Государя)
kust07
kust07
   82 / 959
20 апреля в 15:41
У Маура одни разговоры о Месси
070maks
070maks ответил Великий Князь
   666 / 959
20 апреля в 12:22
Андердоги это его профиль) Что уж тут удивительного? Я бы посмотрел, как бы он МЮ САФа обыгрывал)), там бы гномика быстро под шконку загнали.
я думал Князь постарше будет
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   594 / 959
19 апреля в 22:36
отскочили барсуки
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Великий Князь
   373 / 959
19 апреля в 22:14
Он и обыгрывал кстати говоря))) финал 2009 головой забил))) выиграл верх у фердинанда))) аж писать смешно))) месси у фердинанда)))хаха
Apsny
Apsny ответил Великий Князь
   45 / 959
19 апреля в 21:47
Андердоги это его профиль) Что уж тут удивительного? Я бы посмотрел, как бы он МЮ САФа обыгрывал)), там бы гномика быстро под шконку загнали.
Профан ты полный).
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Великий Князь
   28 / 959
19 апреля в 20:33
Андердоги это его профиль) Что уж тут удивительного? Я бы посмотрел, как бы он МЮ САФа обыгрывал)), там бы гномика быстро под шконку загнали.
Державный властитель, ты популярнее самого популярного визиря. Все отписавшиеся дальше только к тебе и обращаются. Вот это я понимаю авторитет.
anyway
anyway
   203 / 959
19 апреля в 20:23
маура как раз против барсы не хватало...
barcamilan
barcamilan ответил Великий Князь
   455 / 959
19 апреля в 20:15
Андердоги это его профиль) Что уж тут удивительного? Я бы посмотрел, как бы он МЮ САФа обыгрывал)), там бы гномика быстро под шконку загнали.
можно узнать, причем тут МЮ САФа?
la_masia
la_masia ответил ALBA BARCELONA 21
   146 / 959
19 апреля в 19:11
Да откуда ему знать, он тогда болел за Реал и не смотрел также игры Барсы
la_masia
la_masia ответил Великий Князь
   146 / 959
19 апреля в 19:05
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил Lionel Messi-10
       125 / 959
    19 апреля в 19:03
    Да завязывай князь, зачем ты косишь под нгу и его подобным Месси в двух финалах забивал мю САФа,в последнем помню защиту возил , а как Нани в дураках оставлял
    Князь может не знает,что Месси в 9м гол забил даже головой Сафу.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       125 / 959
    19 апреля в 19:01
    Когда группа игроков берет Месси в клетку,открываются свободные зоны для других,но даже из клетки Месси может отдать точный голевой пас.Роналду по любому горюет,34 года ему и знает,что шансов может больше не будет, и знает еще,что Месси есть большой шанс взять 6й ЗМ.
    Короче он в шоке.
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10 ответил Великий Князь
       41 / 959
    19 апреля в 18:55
    Да завязывай князь, зачем ты косишь под нгу и его подобным
    Месси в двух финалах забивал мю САФа,в последнем помню защиту возил , а как Нани в дураках оставлял
    дурман
    дурман ответил Великий Князь
       86 / 959
    19 апреля в 18:38
    Ты финал ЛЧ пересмотри, там и САФ был, и МЮ гораздо сильнее нынешней.
    Хотя нет, лучше пересмотри матч с АЯКСом🤣🤣🤣🤣
    Ну или на крайняк финал с Барсой
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил Великий Князь
       135 / 959
    19 апреля в 18:37
    Андердоги это его профиль) Что уж тут удивительного? Я бы посмотрел, как бы он МЮ САФа обыгрывал)), там бы гномика быстро под шконку загнали.
    сослагательное наклонение ваш конек,когда на душе полный аякс)
    Добрый вечер)
    Alex12357
    Alex12357
       405 / 959
    19 апреля в 18:35
    В МЮ не оказалось такого защитника как МАЙКОН игравший в Интере,он в полуфинальных играх наглухо закрыл Меську и вдобавок забил гол ,молодец ,ничего не попишешь!!!
    Великий Князь
    Великий Князь
    19 апреля в 18:30
    Андердоги это его профиль)
    Что уж тут удивительного?
    Я бы посмотрел, как бы он МЮ САФа обыгрывал)), там бы гномика быстро под шконку загнали.
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