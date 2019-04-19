Моуриньо: «Меня не удивила игра Месси в матче против МЮ»

Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал игру Лионеля Месси в матче против «Манчестер Юнайтед».

Против Месси нельзя играть один в один. Как только такая ситуация происходит, то Месси сразу делает разницу. Аргентинца нужно стараться замкнуть в так называемую клетку. Только так его можно остановить. Конечно, уровень игроков «Барселоны» выше, чем у «Манчестер Юнайтед». Поэтому это нормально, что победила именно «Барселона».