ГлавнаяНовости

Погба и де Хеа требуют от «Манчестер Юнайтед» повышения зарплаты

19 апреля 2019, 23:43

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Давид де Хеа требуют от клуба значительного повышения зарплат. Все дело в том, что в контракте каждого игрока МЮ прописан пункт о том, что в случае невыхода в Лигу чемпионов оклад автоматически сокращается на 25 процентов. С учетом того, что в настоящий момент команда занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, игроки хотят обезопасить себя от снижения заработной платы.

Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересован «Реал».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шкриньяр сообщил, что скоро продлит контракт с «Интером»
Сегодня, 19:21 Комментарии0
ОфициальноТальяфико обязуется сыграть за «Аякс» еще один сезон
Сегодня, 18:42 Комментарии2
Официально«Фулхэм» продлил контракт с основным хавбеком до 2024 года
Сегодня, 17:49 ФотоКомментарии2
Слухи«Манчестер Сити» согласовал новый контракт с Зинченко
Вчера, 23:20 Комментарии3
Слухи«Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контракт по схеме «1+1»
Вчера, 19:56 Комментарии5
Официально«Кальяри» продлил контракт с главным тренером до 2022 года
Вчера, 17:44 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил kust07
   226 / 959
20 апреля в 12:10
в любом случае их заранее предупредили в контракте каждого игрока МЮ прописан пункт о том, что в случае невыхода в Лигу чемпионов оклад автоматически сокращается на 25 процентов. Понимая что могут пролететь с ЛЧ,стали требовать повышения .Обычно платят за работу,за результат. Думаю неактуально игрокам требовать повышения ЗП
Тут полностью согласен, если условия были обговорены заранее и стоит подпись, то раньше надо было думать, нечего менять условия игры когда правила были оговорены)
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   473 / 959
20 апреля в 11:39
Негра в клетку, испанца в резерв! Ах**ли совсем уже!!!
kust07
kust07 ответил Azu-Killah37
   82 / 959
20 апреля в 11:10
Смею предположить, что его уровень не соответствует выигранным титулам и он хочет компенсировать это денежными средствами) а если конкретика по заслугам, то это его вклад в турнирное место в таблице, взять тот же матч со шпорами, где если бы не Де Хеа, МЮ не заработал ни одного очка, а оттяпал три)
в любом случае их заранее предупредили в контракте каждого игрока МЮ прописан пункт о том, что в случае невыхода в Лигу чемпионов оклад автоматически сокращается на 25 процентов. Понимая что могут пролететь с ЛЧ,стали требовать повышения .Обычно платят за работу,за результат. Думаю неактуально игрокам требовать повышения ЗП
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил kust07
   226 / 959
20 апреля в 10:28
Все верно,и за какие заслуги он речь завел о повышении зарплаты?
Смею предположить, что его уровень не соответствует выигранным титулам и он хочет компенсировать это денежными средствами) а если конкретика по заслугам, то это его вклад в турнирное место в таблице, взять тот же матч со шпорами, где если бы не Де Хеа, МЮ не заработал ни одного очка, а оттяпал три)
kust07
kust07 ответил Azu-Killah37
   82 / 959
20 апреля в 10:02
Вторая банка - да, очевиднейший косяк Де Хеа, без сомнений, а то что через несколько минут он потащил мертвяка (который никто бы кроме него не вытащил) после прострела и тем самым полностью реабилитировался? Ну был бы другой кипер, удар Месси с правой не пустил, а с прострела бы пустил - то на то и выходит)
Все верно,и за какие заслуги он речь завел о повышении зарплаты?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   665 / 959
20 апреля в 09:32
Плохо что в МЮ все думают только о деньгах. Команда не играет т.к. все мысли только о том, чтобы как можно больше заработать.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   561 / 959
20 апреля в 09:15
Надеюсь с Погба продлят контракт , пипец как не хочу видеть его в Реале
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил kust07
   226 / 959
20 апреля в 08:58
сначала извинялся за свою поганую игру,а теперь увеличение ЗП просит. мерзавец
Вторая банка - да, очевиднейший косяк Де Хеа, без сомнений, а то что через несколько минут он потащил мертвяка (который никто бы кроме него не вытащил) после прострела и тем самым полностью реабилитировался? Ну был бы другой кипер, удар Месси с правой не пустил, а с прострела бы пустил - то на то и выходит)
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
20 апреля в 06:24
Гнать в шею бунтарей!
Bavaria_M
Bavaria_M
   395 / 959
20 апреля в 02:11
Ахах да после того позора что эти клоуны устроили ,должны радоваться что во 2 состав не отправили, особенно дырка хе что провел барсу в полуфинал, ибо если бы не эта дыра то Мб мю не вылетел, если мю хочет вновь стать топ клубом, то срочно нужно избавиться от этих дырок
Zlatan35
Zlatan35 ответил Так Себе Аналитик
   18 / 959
20 апреля в 01:49
С Погбуном есть альтернативный вариант - пусть ему зп поднимут, но платят только после матчей, в которых он выкладывается, то есть после каждого четвёртого)
пусть поднимут ЗП и де Хеа, но платят только после матчей в которых он не пропускает мячей в свои ворота, как второй мяч во втором матче ЛЧ с Барселоной. То есть, никогда не платят)
la_masia
la_masia
   146 / 959
20 апреля в 01:40
Ну конечно!
ЛЧ проиграна, Чемпионат проигран, можно и зарплатку попросить...парочка...косяк и лентяй...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 959
20 апреля в 01:11
С Погбуном есть альтернативный вариант - пусть ему зп поднимут, но платят только после матчей, в которых он выкладывается, то есть после каждого четвёртого)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
20 апреля в 01:05
После Барсы Де Хеа сам ещё приплатить должен. Погба вообще левый пассажир - пусть катится в Реал или куда там ещё нафантазировал его агент.
mrkdg
mrkdg
   926 / 959
20 апреля в 00:49
ни в коем случае. всех недовольных нужно продавать. вокруг таких команду не построишь. такой пример заразителен. поэтому и все от мало до велика требуют увеличение зарплаты.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
20 апреля в 00:44
о игре, о команде не думают, думают о своей зарплате. обычные наёмники
hohoл
hohoл
   507 / 959
20 апреля в 00:32
Когда Дырка и Дерево, будут требовать от себя нормальной игры?
juvenale
juvenale
   38 / 959
20 апреля в 00:27
)))один в очко каждый матч пускает,второго вообще в топ матчах не видно))еще и повышения требуют
Гавроша
Гавроша ответил jobss
   30 / 959
20 апреля в 00:24
Удалил, но просто сервер не откликался, вот я и жал кнопочку.
kust07
kust07
   82 / 959
20 апреля в 00:24
сначала извинялся за свою поганую игру,а теперь увеличение ЗП просит. мерзавец
STVA 1
STVA 1
   43 / 959
20 апреля в 00:18
Доиграли бы Чемп
Belgie2009
Belgie2009 ответил Гавроша
   944 / 959
20 апреля в 00:10
Надеюсь в Реале их не будет, особенно деревогба.
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
20 апреля в 00:02
Вот как - наиграли на шестое место и требуют зарплату повысить? Мол они тут ни причем. А если бы чемпионами стали, то стали бы они требовать снижения зарплаты?

Пусть в реал катятся, у тех денег хватит, да и бронзу будут каждый год получать.
Беспределов
Беспределов
   696 / 959
19 апреля в 23:57
Беспредел
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 959
19 апреля в 23:50
Команда не только занимает 6е место, но у нее ближайшие три игры - с "Эвертоном" на выезде, МС и "Челси". Жесть как она есть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100