Погба и де Хеа требуют от «Манчестер Юнайтед» повышения зарплаты

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Давид де Хеа требуют от клуба значительного повышения зарплат. Все дело в том, что в контракте каждого игрока МЮ прописан пункт о том, что в случае невыхода в Лигу чемпионов оклад автоматически сокращается на 25 процентов. С учетом того, что в настоящий момент команда занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, игроки хотят обезопасить себя от снижения заработной платы.
Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересован «Реал».
ЛЧ проиграна, Чемпионат проигран, можно и зарплатку попросить...парочка...косяк и лентяй...
ЛЧ проиграна, Чемпионат проигран, можно и зарплатку попросить...парочка...косяк и лентяй...
Пусть в реал катятся, у тех денег хватит, да и бронзу будут каждый год получать.
Пусть в реал катятся, у тех денег хватит, да и бронзу будут каждый год получать.