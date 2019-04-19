Погба и де Хеа требуют от «Манчестер Юнайтед» повышения зарплаты

19 апреля 2019, 23:43

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Давид де Хеа требуют от клуба значительного повышения зарплат. Все дело в том, что в контракте каждого игрока МЮ прописан пункт о том, что в случае невыхода в Лигу чемпионов оклад автоматически сокращается на 25 процентов. С учетом того, что в настоящий момент команда занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ , игроки хотят обезопасить себя от снижения заработной платы.

Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересован «Реал».