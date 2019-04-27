Михайлович может продолжить работать в «Болонье»

Директор «Болоньи» Риккардо Бигон в интервью Sky Sport Italia рассказал о том, что главный тренер команды Синиша Михайлович может продолжить работать в клубе.

Общаюсь с тренером каждый день и считаю, что у нас есть все условия для продолжения сотрудничества. Это очень позитивное взаимопонимание, мы довольны ситуацией.

Самое главное - обеспечить безопасность клуба в Серии А, а затем мы будем говорить о формировании команды и о технических вопросах.