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Михайлович может продолжить работать в «Болонье»

27 апреля 2019, 16:54

Директор «Болоньи» Риккардо Бигон в интервью Sky Sport Italia рассказал о том, что главный тренер команды Синиша Михайлович может продолжить работать в клубе.

Общаюсь с тренером каждый день и считаю, что у нас есть все условия для продолжения сотрудничества. Это очень позитивное взаимопонимание, мы довольны ситуацией. 

Самое главное - обеспечить безопасность клуба в Серии А, а затем мы будем говорить о формировании команды и о технических вопросах. 

Напомним, что Михайлович возглавил «Болонью» минувшей зимой.  

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la-respect0
la-respect0
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27 апреля в 17:09
Болонья неплохо играет под его рук-ом - удачи.
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