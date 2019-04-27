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Неймар: «Мечтаю стать лучшим игроком в мире»

27 апреля 2019, 08:38

Нападающий ПСЖ Неймар вспомнил свой уход из «Барселоны».

Мечтаю стать лучшим игроком в мире, но это для меня не самое главное. Сейчас считаю лучшим футболистом Месси.

Я покинул «Барселону» ради новых вызовов и трудностей. Почувствовал, что нахожусь в поисках чего-то нового, но я продолжаю следить за каталонцами. Даже общаюсь с бывшими одноклубниками.

Ранее бразилец признался, что в будущем хотел бы снова поиграть за «Сантос». 

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Все комментарии
kella
kella
28 апреля в 22:11
Из Барселоны уходить надо было., но чтобы стать лучшим он вошел не в тот курятник!
112910415
112910415
   97 / 954
28 апреля в 12:51
красивая мечта
мечтай её всю жизнь !
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
27 апреля в 17:52
После Барсы твой авторитет упал. Так что лучше играй в Париже. Может в конце карьеры будешь играть в 1/4 ЛЧ.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
27 апреля в 16:59
размечталься опетит не тормози агента смени
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
27 апреля в 16:36
Баба ответила мне...как и положено...
BARCDJIN
BARCDJIN ответил 95-shishani-95
   180 / 954
27 апреля в 16:08
А кто не мечтает? Все хотят быть лучшими!!! Его карьеру испортил его тупой отец!!!
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       180 / 954
    27 апреля в 16:07
    ТЕНЬ МБАППЕ
    d_fincher
    d_fincher
       170 / 954
    27 апреля в 15:57
    Мне видится, что Неймар сопоставим с Раналду по уровню одаренности, но в первом случае вместо характера красивая прическа, во втором характер вытеснил прическу и гель.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       102 / 954
    27 апреля в 15:36
    А кто не мечтает? Все хотят быть лучшими!!!
    Его карьеру испортил его тупой отец!!!
    barcamilan
    barcamilan
       451 / 954
    27 апреля в 15:28
    петушок, ты никогда им не станешь
    NOVA
    NOVA
       168 / 954
    27 апреля в 15:04
    чтоб стать лучшим в мире надо играть в лучше клубе мира. а не выбирать всякие барсы да псж!!!
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       89 / 954
    27 апреля в 15:02
    он даже во Франции не лучший )
    Aris
    Aris
       412 / 954
    27 апреля в 13:59
    Мечтать не вредно! Для начала нужно научиться пахать!
    ОПС
    ОПС
       440 / 954
    27 апреля в 13:46
    А ху-ху не ха-ха?
    311
    311
       53 / 954
    27 апреля в 13:31
    Для начала неплохо бы стать лучшим в Париже!)
    Ozabot
    Ozabot
       695 / 954
    27 апреля в 12:57
    Еще один футболист с вечным потенциалом. Сколько таких уже было, особенно, из Бразилии.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 954
    27 апреля в 12:41
    Пеле обещал, папа обещал, сам обещал.......а воз и ныне там!!!
    Талантливый игрок, но до лучшего в мире как до луны пешком!!!
    А годы летят.........
    Брулин
    Брулин
       29 / 954
    27 апреля в 11:52
    Эпоха Неймара закончилась, так и не начавшись!
    The Frei
    The Frei
       516 / 954
    27 апреля в 11:10
    Что бы стать лучшим игроком в мире нужно ТТ.

    Т-талант и Т-трудолюбие, кажись не хватает одного Т Неймарчику.
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков
       671 / 954
    27 апреля в 11:00
    По моему он упустил время стать лучшим,уже есть молодые звезды,за которыми будущее
    Zlatan35
    Zlatan35 ответил particular
       18 / 954
    27 апреля в 10:59
    "...Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость..." (с) Не в то время он всплыл на футбольном небосклоне, да и финтов накрутил вне поля больше, чем следовало..:))
    Понторез,симулянт, шут гороховый, безусловно талантлив, но абсолютно без мозгов) Где-то так)
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       93 / 954
    27 апреля в 10:54
    Если Мбаппе будет здоров,то Неймар никогда не станет лучшим.
    311
    311
       53 / 954
    27 апреля в 10:53
    Сказал Неймар и заплакал...)
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       121 / 954
    27 апреля в 10:51
    В псж все легко,тогда надо было в МСити или в Спартак.
    particular
    particular
       1 / 954
    27 апреля в 10:31
    "...Мечты, мечты, где ваша сладость?
    Мечты ушли, осталась гадость..." (с)

    Не в то время он всплыл на футбольном небосклоне, да и финтов накрутил вне поля больше, чем следовало..:))
    Lewa2708
    Lewa2708
       165 / 954
    27 апреля в 10:18
    Травмы могут не дать
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
       63 / 954
    27 апреля в 10:14
    Отдохни от этой мысли, ныряльщик)
    авито
    авито
       348 / 954
    27 апреля в 10:09
    Америку не открыл сказав, что Месси лучший футболист. Все это знают! Только вот некоторые кристиноглоры считают иначе, это их право. Удачи Неймару!
    bayern-cobra
    bayern-cobra
    27 апреля в 10:02
    Переходи тогда в лучший клуб мира то есть в Мюнхен, и будешь лучшим в мире
    Caniggia
    Caniggia
       59 / 954
    27 апреля в 09:59
    Максимум - лучший ныряльщик в мире.
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