Неймар: «Мечтаю стать лучшим игроком в мире»

Нападающий ПСЖ Неймар вспомнил свой уход из «Барселоны».

Мечтаю стать лучшим игроком в мире, но это для меня не самое главное. Сейчас считаю лучшим футболистом Месси.

Я покинул «Барселону» ради новых вызовов и трудностей. Почувствовал, что нахожусь в поисках чего-то нового, но я продолжаю следить за каталонцами. Даже общаюсь с бывшими одноклубниками.