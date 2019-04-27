Неймар: «Мечтаю стать лучшим игроком в мире»

Нападающий ПСЖ Неймар вспомнил свой уход из «Барселоны».
Мечтаю стать лучшим игроком в мире, но это для меня не самое главное. Сейчас считаю лучшим футболистом Месси.
Я покинул «Барселону» ради новых вызовов и трудностей. Почувствовал, что нахожусь в поисках чего-то нового, но я продолжаю следить за каталонцами. Даже общаюсь с бывшими одноклубниками.
Ранее бразилец признался, что в будущем хотел бы снова поиграть за «Сантос».
мечтай её всю жизнь !
мечтай её всю жизнь !
АХа-ха)
АХа-ха)
Его карьеру испортил его тупой отец!!!
Его карьеру испортил его тупой отец!!!
Талантливый игрок, но до лучшего в мире как до луны пешком!!!
А годы летят.........
Талантливый игрок, но до лучшего в мире как до луны пешком!!!
А годы летят.........
Т-талант и Т-трудолюбие, кажись не хватает одного Т Неймарчику.
Т-талант и Т-трудолюбие, кажись не хватает одного Т Неймарчику.
Мечты ушли, осталась гадость..." (с)
Не в то время он всплыл на футбольном небосклоне, да и финтов накрутил вне поля больше, чем следовало..:))
Мечты ушли, осталась гадость..." (с)
Не в то время он всплыл на футбольном небосклоне, да и финтов накрутил вне поля больше, чем следовало..:))