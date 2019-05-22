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Фарфан: «С тревогой ждал первой встречи с „Локомотивом“»

сегодня, 09:56

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан признался, что немного опасался в преддверии своего перехода в «Локо» в 2017 году.

– Что вы сказали друзьям в Перу, когда они впервые спросили: "Джефф, что за команда этот твой «Локомотив»?

– Я ответил, что с тревогой ждал первой встречи с командой. Мне говорили, что это страна с холодным климатом, а, значит, и с холодными людьми. Но то, как меня приняли в «Локомотиве», как мне здесь помогали и коллеги, и ребята, было настолько неожиданным, меня просто потрясло. Я сказал друзьям, что реальность оказалась совсем другой – это очень гостеприимный, теплый народ, а наша команда как очень хорошая семья.

К тому же в «Локо» были ребята, которые говорили со мной на одном языке: Гильерме, Майкон, Ари, Фернандеш, потом и Эдер, – было легче адаптироваться. Кто-то, к счастью, остался, кто-то, увы, ушел. А потому говорю: «Не беспокойтесь, у меня здесь все хорошо, меня хорошо встретили, я чувствую себя в кругу семьи».

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