Кикнадзе: «Думаю, закроем вопрос с Денисовым через неделю»

сегодня, 03:27

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с полузащитником команды , который уже несколько недель не приезжает на тренировки.

Что вызывает большие вопросы – контракт Денисова или его форма? Скажу, когда закроем вопрос. Насколько близки к этому? Близки. Я думаю, ещё неделю. Можно ли назвать это конфликтом игрока с клубом? Нет. Не хочу обсуждать, это не очень красиво по отношению к Игорю.

Ранее известный журналист Василий Конов сообщил, что Денисов склоняется к тому, чтобы завершить игровую карьеру.