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Кикнадзе: «Думаю, закроем вопрос с Денисовым через неделю»

сегодня, 03:27

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Игорем Денисовым, который уже несколько недель не приезжает на тренировки.

Что вызывает большие вопросы – контракт Денисова или его форма?

Скажу, когда закроем вопрос. Насколько близки к этому? Близки. Я думаю, ещё неделю.

Можно ли назвать это конфликтом игрока с клубом? Нет. Не хочу обсуждать, это не очень красиво по отношению к Игорю. 

Ранее известный журналист Василий Конов сообщил, что Денисов склоняется к тому, чтобы завершить игровую карьеру.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:59
Если собрался завершать карьеру, чего упираться?
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